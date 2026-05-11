Discuțiile dintre partidele „pro-occidentale” sunt avansate, spune liderul senatorilor PSD. Fenechiu: „Nu există negocieri PNL–PSD”

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, afirmă că România ar putea avea un nou Executiv în foarte scurt timp. Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL subliniază însă că liberalii respectă deciziile interne și că prioritățile rămân direcția europeană și implementarea reformelor.

Zamfir a declarat la Digi24 că „săptămâna viitoare vom avea un guvern pro-occidental”, afirmând că discuțiile cu partidele sunt „avansate” și că președintele va face nominalizarea de premier.

Daniel Zamfir n-a putut indica o formulă politică exactă, dar a insistat că negocierile se poartă cu formațiunile „pro-occidentale” și că există „șanse foarte mari” ca un executiv cu „sprijin parlamentar consistent” să fie instalat la începutul săptămânii viitoare. El a amintit și schimbările bruște de poziție din trecut, subliniind că în politică „niciodată nu spui niciodată”.

Social-democratul a respins categoric varianta unui guvern condus de premierul interimar Ilie Bolojan, explicând că „în niciun caz PSD nu va vota un guvern condus de Ilie Bolojan” și că partidul a decis schimbarea acestuia deoarece „România merge pe un drum greșit”.

Fenechiu: „Nu există informații despre negocieri directe PSD–PNL”

De cealaltă parte, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL spune că nu are confirmări privind discuții între cele două partide.

„Nu, nu dețin o asemenea informație”, a spus Fenechiu pentru Digi24.

Potrivit liberalilor, formarea unui guvern minoritar este „cel mai probabil” scenariu.

Liderul senatorilor PNL a subliniat că liberalii respectă deciziile interne și că prioritățile rămân direcția europeană și implementarea reformelor:

„Majoritatea colegilor mei respectă deciziile statutare luate fără niciun vot împotrivă în cadrul PNL. Acum, dacă există unu, doi care să nu le respecte, e o problemă de opțiune personală”

În privința unui eventual sprijin pentru un guvern minoritar de stânga, senatorul PNL a precizat că decizia aparține conducerii partidului.

„Tot Biroul Politic Național va decide dacă putem da un vot de încredere unui guvern la care să nu participăm sau din contră nu o să dăm”, a explicat Fenechiu.