PSD respinge acuzațiile privind „greaua moștenire”: „Tentativă de manipulare a opiniei publice”

PSD neagă responsabilitatea exclusivă pentru actualele probleme bugetare și susține că guvernarea sa a adus dezvoltare economică, nu austeritate.

PSD acuză o „distorsionare rudimentară a realității” în legătură cu afirmațiile conform cărora problemele bugetare actuale s-ar datora deficitului de anul trecut. Într-un comunicat transmis de Biroul de presă, social-democrații afirmă că „invocarea unei așa-zise «grele moșteniri» menite să justifice măsurile de austeritate din prezent” reprezintă o tentativă de manipulare a opiniei publice.

Partidul amintește că nu a guvernat singur nici în 2024, nici în anii anteriori. „Invocarea «grelei moșteniri» ce ar proveni de la o guvernare din care ai fost parte este total inadecvată și chiar dezonorantă”, transmite PSD.



Cauzele deficitului bugetar, potrivit PSD

Conform comunicatului, deficitul bugetar în momentul intrării PSD la guvernare, la finalul anului 2021, era de 7,1% din PIB, ca urmare a „dezastrului economic și a dobânzilor împovărătoare” generate de guvernările de dreapta. În timpul acestora, „datoria publică a crescut cu peste 13% din PIB”.

„Din cauza acelor împrumuturi, dobânzile plătite ulterior de guvern au crescut cu 61%, de la 18 miliarde în 2021, la 29 de miliarde în 2022, ceea ce a pus o presiune enormă pe deficitul bugetar”, susține PSD. Jumătate dintre împrumuturile guvernării PSD-PNL au fost utilizate pentru a rostogoli datoriile anterioare.

De asemenea, social-democrații reamintesc că preluarea conducerii guvernului s-a produs într-un context social tensionat, marcat de greva generală din Educație și de presiuni sindicale pentru creșteri salariale. „Presiunile veneau din partea acelorași sindicate care azi contestă măsurile de austeritate”, notează PSD.

Investiții record și creștere economică

În ciuda acestor dificultăți, PSD susține că a gestionat responsabil economia, folosind banii împrumutați pentru dezvoltarea țării și pentru bunăstarea cetățenilor.

„Investițiile publice s-au dublat, ajungând anul trecut la un nivel record de 120 de miliarde de lei, mai mari decât deficitul bugetar primar de 116 miliarde lei, înregistrat în anul 2024”, arată comunicatul. Fondurile au fost direcționate către autostrăzi, căi ferate, spitale și comunități locale.

Totodată, Guvernul PSD a protejat mediul de afaceri și a susținut investițiile private. Potrivit partidului, „PIB-ul României a crescut cu aproape 50%, salariile s-au majorat, inclusiv în mediul privat, iar puterea de cumpărare a egalat-o pe cea din Polonia și a depășit-o pe cea din Ungaria, Slovacia, Croația, Grecia, Bulgaria și Letonia”.

Scăderea șomajului și creșteri salariale

Social-democrații mai afirmă că România a înregistrat cel mai mic nivel al șomajului din ultimele două decenii și cel mai mare număr de salariați. „Cu PSD la guvernare, salariul mediu a crescut cu 56%, salariul minim cu 76%, iar pensia medie cu 75%”, se arată în comunicat. Aceste evoluții au dus la consolidarea clasei de mijloc, iar „economiile populației au crescut cu peste 38% în anul 2024”.

Conform datelor Eurostat citate de partid, numărul românilor aflați în risc de sărăcie extremă s-a redus cu 1,28 milioane de persoane.

Reforma pensiilor, realizată în colaborare cu parteneri externi

PSD mai subliniază că „anul trecut a avut loc cea mai amplă reformă socială din România”, prin recalcularea pensiilor din sistemul public. Reforma a fost realizată „în colaborare directă cu Banca Mondială și Comisia Europeană” și a fost „asumată politic de toate partidele aflate acum la guvernare, inclusiv de PNL, USR și UDMR”.

În final, partidul afirmă că a susținut și va continua să susțină o altă abordare decât austeritatea: „Am demonstrat că putem obține dezvoltare și creșteri de venituri la buget prin stimularea economiei. Am crezut și credem în modernizarea economiei, în investiții publice și private, care creează locuri de muncă bine plătite. Am crezut și credem că trebuie protejată puterea de cumpărare a românilor”.

Măsuri viitoare: tăierea privilegiilor

PSD anunță că va propune în cadrul Coaliției o serie de măsuri consistente pentru echilibrarea bugetului, care vor include și „o tăiere drastică a privilegiilor și sinecurilor”. „Trebuie acționat de sus în jos, dacă vrem să trecem cu bine peste această perioadă dificilă pentru economia României”, se arată în concluzia comunicatului.