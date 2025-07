Ce sume trebuie să returneze partidele către Autoritatea Electorală Permanentă. PNL are de dat cei mai mulți bani

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a trimis, în această săptămână, partidelor politice deciziile finale privind sumele pe care trebuie să le returneze în urma alegerilor prezidențiale din 2024.

Deciziile finale au fost trimise către patru partide care au de restituit bani: PNL, USR, AUR și Forța Dreptei. Termenul legal de plată este de 30 de zile, conform procedurii legale. PSD nu are nimic de restituit în urma candidaturii lui Marcel Ciolacu. Social-democrații nu au folosit subvenția, ci doar împrumuturile acordate către PSD și transferate ulterior în contul de campanie.

După anularea alegerilor prezidențiale, în decembrie 2024, printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului Ciolacu, au fost restituie integral toate finanțele cheltuite de partide și candidații independenți. Controlul efectuat de AEP la începutul acestui an a ajuns la concluzia că partidele nu pot să folosească sumele din subvenție și apoi să aibă dreptul să fie și rambursate, potrivit HotNews.

PNL trebuie să restituie acum cea mai mare sumă. S-a constatat că liberalii au transferat în contul de campanie al candidatului Nicolae Ciucă 14,1 milioane de lei, suma fiind imputată de AEP.

De asemenea, USR trebuie să ramburseze 5,1 milioane de lei.

„Decizia a venit în cursul zilei de astăzi pe mail de la mandatarul nostru financiar în urma informării de către AEP că a terminat controlul pe 2024, alegeri prezidențiale, și alegerile prezidențiale 2025. Avem de rambursat undeva la 5.1 milioane de lei. Noi vom returna banii, dar trebuie să am și o discuție politică pentru a vedea exact decizia finală. În principiu, am pus banii deoparte pentru că știam că nu a fost ok restituirea și am așteptat deciziile finale. Vom returna banii”, a declarat Ciprian Necula, secretarul general al USR, pentru HotNews.

AUR are de returnat un milion de lei pentru campania lui George Simion

„Suma este cu puțin peste un milion de lei, după alegerile anulate în mod ilegal în decembrie 2024. Vom respecta toate prevederile legale, suma se află în analiza departamentului juridic al AUR pentru a vedea dacă o vom contesta. Vom analiza tot raportul de control, nu doar această prevedere”, a precizat Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, pentru sursa citată.

Și partidul Forța Dreptei a folosit în campania din 2024 peste 200.000 de lei din finanțarea publică.