Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegocierea a PNRR propusă de București. Pîslaru: „Nu mai sabotați România”

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni, 13 iulie, că propunerea României de renegociere a PNRR a fost aprobată, urmând ca aprobarea formală de către Consiliul European să aibă loc pe 7 august.

„O veste bună, în exclusivitate, de la Bruxelles: Comisia Europeană tocmai a aprobat astăzi propunerea de renegociere a PNRR. Urmează ultimul pas: aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene, pe 7 august.

După luni de muncă pentru a salva cât mai multe investiții și cât mai mulți bani europeni pentru România, am ajuns în punctul în care totul depinde acum doar de capacitatea României de a livra reformele promise”, a anunțat Pîslaru.

Anterior, ministrul explica faptul că renegocierea a presupus ajustarea indicatorilor unor investiții și reformularea anumitor jaloane și reforme, astfel încât proiectele să poată fi finalizate la timp, iar România să evite penalizări de miliarde de euro.

Printre proiectele vizate s-au numărat loturi de autostrăzi, mai exact A7 și A8, spitale, proiecte pentru școli, precum și investiții în digitalizare, împăduriri și rețele de apă și canalizare.

În postarea de pe Facebook publicată luni, Dragoș Pîslaru îl acuză pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, că riscă să saboteze PNRR prin refuzul unor reforme asumate de România, precum legea salarizării și reforma privind integritatea în funcția publică.

„În timp ce la Bruxelles obținem rezultate fantastice, la București, domnul Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota legea salarizării și amenință că va sabota și reforma privind integritatea în funcția publică.

Nu poți pretinde miliarde de euro de la Uniunea Europeană și, în același timp, să refuzi reformele la care România s-a angajat. Nu poți spune că vrei PNRR, dar să respingi jaloanele din PNRR. Nu poți aplauda banii europeni și să sabotezi condițiile asumate de România pentru a-i primi”

Pîslaru: „În toți acești ani, PSD a practicat politica tergiversării”

Ministrul adaugă că reforma salarizării unitare a fost amânată succesiv, fiind mutată dintr-o cerere de plată în alta, iar PSD refuză acum să o voteze.

În privința integrității în funcția publică, Pîslaru acuză social-democrații că încearcă să deturneze discuția spre liderul USR, Dominic Fritz, și alte cazuri individuale, în loc să se concentreze pe consolidarea Agenției Naționale de Integritate.

Totodată, acesta susține că reforma urbanismului a fost blocată ani la rând de conflicte și interese politice locale, în timp ce măsurile privind decarbonizarea au fost amânate până în ultimul moment.

„În toți acești ani, PSD a practicat politica tergiversării, amânând de fiecare dată decizia tocmai de frică să nu își asume ei vreo responsabilitate.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a împins reformele înainte cu toată puterea, ne-am asumat deciziile dificile și am dovedit că putem avea în Guvern și oameni politici responsabili, care acționează în interesul țării”

Pîslaru subliniază că „PNRR nu este al unui partid. Nu este al unui ministru. Nu este al unui guvern.”

„Autostrăzi, spitale, școli, digitalizare, energie, modernizarea administrației și miliarde de euro care schimbă în bine viața românilor.

Așa că fac un apel foarte clar la responsabilitate către PSD: Nu puneți, domnilor de la PSD, viitorul României în pericol pentru agenda voastră politică măruntă.

Ani de zile v-ați bătut cu pumnul în piept de grija interesului național. Iată că aveți acum, în sfârșit, șansa să demonstrați cât de mult vă iubiți țara și cât de tare îi respectați pe români. Nu mai sabotați România.”

Luni, Sorin Grindeanu a avertizat că PSD nu va accepta folosirea fondurilor din PNRR pentru privatizarea unor companii profitabile sau pentru proiecte de digitalizare care, în opinia sa, ar favoriza anumite interese.

„Îi avertizez pe cei de la PNL și USR să nu folosească PNRR pentru a privatiza netransparent și la super-discount companiile românești profitabile sau pentru a face o așa-zisă digitalizare cu dedicație. Aceste lucruri sunt inacceptabile pentru PSD”, a afirmat liderul social-democrat.

Întrebat dacă există șanse ca România să aibă un nou guvern până la sfârșitul lunii, Grindeanu a evitat un răspuns clar, însă a lăsat să se înțeleagă că negocierile sunt în continuare blocate.