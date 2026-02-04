PSD: Programul de stimulare economică devine realitate după 5 luni de tergiversări ale premierului Bolojan

Partidul Social Democrat (PSD) a transmis miercuri că programul său de stimulare a economiei este implementat abia acum, după cinci luni de indecizie și amânări din partea premierului Ilie Bolojan. În comunicatul remis presei, PSD subliniază că o parte din actuala situație economică ar fi putut fi evitată dacă pachetul de stimulare propus de partid ar fi fost adoptat imediat după prezentare.

„Deficitul poate fi redus nu doar prin tăieri cu orice preț, de la oricine, fără milă, fără dialog, fără rațiune, ci și prin creșterea veniturilor urmare a creșterii economiei, a încrederii sociale și a consumului”, se arată în comunicat.

PSD avertizează că România se confruntă cu cinci luni consecutive de restrângere a consumului, cea mai lungă serie de criză de la perioada 2009-2010, deși, spre deosebire de atunci, nici SUA și nici Europa nu se află în recesiune. În plus, România înregistrează în prezent cea mai mare inflație din UE, 8,6%, mult peste media europeană.

„Nimeni de bună credință nu poate contesta că România a pierdut bani, timp, locuri de muncă și încredere. Iar oamenii suferă!”, subliniază PSD.

Partidul critică modul în care premierul Bolojan ar fi gestionat politicile economice, afirmând că nemulțumirea socială s-a generalizat pentru că premierul nu a recunoscut valoarea ideilor PSD și a ignorat sau subminat propunerile partidului.

„Dacă premierul Bolojan ar fi ascultat și înțeles criticile PSD, multe dintre măsurile sale excesive, arbitrare și profund nocive n-ar fi existat”, se mai arată în comunicat.

În același timp, PSD apreciază faptul că premierul a preluat măsurile propuse de partid pentru protecția populației și reducerea inflației, cum este mecanismul de plafonare a prețului gazului, implementat după modelul propus de PSD pentru alimentele esențiale.

„PSD salută și susține mecanismul pe care acesta l-a anunțat în privința plafonării la gaz”, a conchis Biroul de presă al PSD.