Ilie Bolojan: Interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale, dificil de implementat

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Palatul Victoria, că interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale online este greu de pus în practică, în contextul propunerii lansate de Raed Arafat.

FOTO: Inquam Photos / George Calin
FOTO: Inquam Photos / George Calin

„E greu, cred, că astăzi să se ia o măsură care să pună în practică o astfel de interdicție, pentru că copiii noștri sau nepoții noștri astăzi au niște abilități suficient de bune... Având acces la un telefon și fiind pe lângă un adult, pot să ocolească aceste lucruri. Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm niște măsuri de prevenție, dacă se poate, de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinți accesul, atâta cât este posibil”, a explicat șeful Executivului.

El a subliniat că măsurile care nu pot fi implementate eficient riscă să devină inutile.

„Mi-e greu să cred că am putea să venim cu astfel de interdicții, pentru că trebuie gândite niște lucruri pe care chiar să le poți pune în practică. Altfel, e greu doar să iei o măsură, dar care, dacă n-o poți pune în practică, mai bine nu o iei, pentru că altfel nu ai un fundament pentru a înțelege că trebuie să respecți regulile și legile”, a declarat el. 

Anterior, la sfârșitul lunii ianuarie, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a propus limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale, subliniind că: „Copilăria și adolescența nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale.”

