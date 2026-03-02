Buzoianu, așteptată din nou în Parlament, la „Ora Guvernului”. I se cer explicații cu privire la Barajul Mihăileni de pe râul Crișul Alb

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este așteptată din nou în Parlament, la Ora Guvernului, luni după-amiază, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD. Aceștia cer explicații și soluții privind blocarea Acumulării Mihăileni de pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara.

Diana Buzoianu este chemată din nou, luni, 2 martie, la Ora Guvernului, la Parlament, de la 16.00, pentru a prezenta motivele blocării investiţiei şi soluţii în privinţa Barajului Mihăileni, după ce săptămâna trecută a absentat.

Tema dezbaterii organizate la solicitarea PSD este „Responsabilitatea ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului român - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.

Barajul Mihăileni de pe râul Crişul Alb, blocat

Recent, Curtea de Apel Cluj a admis o acțiune a unor activiști de mediu şi a anulat autorizaţia de construire, emisă în 1987, a Barajului de pe râul Crişul Alb.

Potrivit Administraţiei „Apele Române”, investiţia este aproape terminată, iar prin blocarea ei comunităţile locale „rămân expuse unor riscuri hidrologice”.

Deputatul PSD Natalia Intotero a cerut demisia ministrului Diana Buzoianu în cazul în care aceasta va absenta din nou.

Și Consiliul Județean Hunedoara a reacționat la soluția instanței, arătând că proiectul Acumulării Mihăileni a fost realizat în proporție de 90 la sută.

Lucrările au început în urmă cu patru decenii. Anterior, în 2022, Asociația Declic a chemat în judecată Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Crișuri și Consiliul Județean Hunedoara, solicitând anularea autorizației de construire emise în 1987 pentru acest proiect hidrotehnic. În noiembrie 2022, Tribunalul Cluj a respins cererea ONG-ului de a constata lipsa de valabilitate a autorizației de construire, însă soluția a fost contestată.