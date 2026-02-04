search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Cu 12 miliarde de euro date la cămătari pe dobânzi, am creşte pensiile cu 1200 de lei lunar!

Publicat:

Este un calcul simplu, pe care îl poate face oricine. Îi îmbogăţim pe cămătari, care ne „vând” împrumuturi pe bani grei, în loc să folosim banii pe care îi avem pentru a creşte salariile bugetare şi pensiile amărâte! Ciolacu zicea că-l doare în „organul genital” de deficitul bugetar, conform declaraţiei lui Marcel Boloș. Atât l-a dus mintea să înţeleagă!

FOTO Arhivă

Conform lui Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, managing director la JP Morgan, România s-a împrumutat în 2024 circa 19 miliarde de euro. Este practic cel mai mare împrumut din toate țările emergente – nu a mai împrumutat nimeni așa o sumă. În 2025, România a împrumutat 18 miliarde de euro, cu mult peste Polonia sau Turcia. Dobânzile anuale pentru împrumuturile ultimilor ani se ridică la 12 miliarde de euro, iar ratele scadente la 30-50 miliarde de euro anual. În total se duc pe nesăbuinţa politicienilor circa 40-60 miliarde euro anual.

Ce-am făcut cu banii pentru care plătim acum de ne snopim? O parte a mers spre investiţii, ceea ce este foarte bine. Dar cea mai mare parte s-a dus şi se duc în statul obez, în 1,3 milioane de bugetari de care nu avem nevoie de toţi, mai ales de când a intervenit digitalizarea.

Ce face acum guvernul Bolojan este să scadă deficitul bugetar, deci dobânzile şi ratele la credite, să nu mai irosim bani aiurea.

Ce vor PSD şi mai nou UDMR, să nu „lovească” bugetul pensionarii şi oamenii săraci, dovedeşte că n-au înţeles nimic. Oamenii fără venituri mari sunt loviţi exact de faptul că România „exportă” la cămătarii lacomi circa 50-60 miliarde de euro anual, din care doar dobânzile sunt 12 miliarde de euro. În loc să-i dea la pensionarii şi oamenii săraci. Este bine aşa?

Dacă împrumutăm banii aiurea, pentru a satisface un număr de bugetari uriaş, 1,3 milioane, vom plăti în următorii ani sume imense, pe care le-am putea folosi exact în ajutorul celor cu venituri mici. Cum e mai bine?

Mai există un risc enorm. Cu cât datoria ţării creşte, a ajuns acum la 60% din PIB, cu atât creditorii consideră că România nu mai este capabilă să plătească împrumuturile şi să ne lase în „junk”, adică nu ne mai împrumuta nimeni şi rămânem fără bani de pensii şi salarii bugetare. Nici UE nu ne va mai ajuta la infinit, avem experienţa Greciei, care a ajuns să-şi vândă porturile ca să-şi achite datoriile. Asta vrem şi noi?

Singura şansă de salvare este cea prevăzută de Ilie Bolojan. Să reducem deficitul la maximum 3% din PIB, să reducem banii pe care îi dăm pe dobânzi şi îi îmbogățim pe cămătarii planetei, iar ce câştigăm să rămână în ţară şi îi ajutăm cu mai mult spor şi folos pe cei săraci.

PSD şi UDMR vor să câştige politic, cerând premieruluii Bolojan să crească veniturile pensionarilor şi celor mai săraci dintre români. Cu ce preţ? Împrumutând bani şi crescând ratele şi dobânzile pe care le plătim la cămătari?

Ar trebui şi românii să înţeleagă că e o afacere proastă să te împrumuţi şi apoi să dai veniturile pe camătă. Când eşti la înghesuială, ai un necaz mare în „familie”, nu ai încotro. Dar nu este cazul la noi. Ciucă şi Ciolacu ne-au dus în situaţia asta din prostie, pentru că nu înţeleg economia şi afacerile cămătarilor.

Soluţia „statului obez” este să reducem numărul bugetarilor care pot merge să muncească în privat. Că la stat poţi lua salariu bun stând degeaba, ştim cu toţii. Dar asta este echivalent să dăm la cămătari 50-60 miliarde de euro anual. Este bine aşa? Alte ţări se descurcă cu mult mai puţini bugetari, iar la noi problema este că nu avem de unde plăti cei 1,3 milioane bugetari.

PSD ar trebui să înţeleagă că este în interesul său să preia statul român „curăţat” de Bolojan, dacă nu vrea să rămână fără bani de pensii şi salarii şi să fie alungat pe stradă cu pietre de către bugetari şi pensionari cu burta goală. Dar nu-l duce capul să înţeleagă!

Răzbunarea destinului ar fi ca PSD să „moștenească” în 2027, când vine la guvernare, acelaşi stat obez, pentru care să nu aibă bani de pensii şi salarii!

Să nu încerce „răzbunarea” destinului, s-ar putea să o primească exact în faţă”!

