Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
Cea mai mare criză de la pandemia de COVID-19 lovește aeroporturile. Soluția de milioane a ultra-bogaților

Publicat:

Sute de mii de pasageri rămân blocați, principalele centre aeriene din Orientul Mijlociu fiind închise pe fondul consecințelor atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.

Tabel cu zborurile anulate
Mii de zboruri anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Foto arhivă

Alte mii de zboruri au fost anulate luni, prelungind tulburările din traficul aerian global cauzate de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, sute de mii de pasageri fiind deja blocați.

Acțiunile companiilor aeriene de top au fost supuse presiunilor după zile întregi de perturbări, Donald Trump indicând că acțiunea militară a SUA ar putea dura încă patru săptămâni.

Principalele aeroporturi din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai - cel mai aglomerat hub internațional din lume - s-au închis pentru a treia zi consecutiv pe fondul celui mai acut șoc aviatic de la pandemia de Covid-19 care a paralizat industria.

Zborurile în Orientul Mijlociu au fost anulate, perturbând mii de servicii până acum, deoarece companiile aeriene internaționale au continuat să își suspende serviciile.

Peste 1.200 de zboruri anulate luni dimineața

Luni dimineața, 1.239 de zboruri fuseseră deja anulate. Emirates Airlines, cu sediul în Dubai; Etihad Airways, cu sediul în Abu Dhabi; și Qatar Airways, cu sediul în Doha; au anulat împreună sute de zboruri, scrie The Guardian

Alte companii aeriene au anulat serviciile din regiune. Air India a anulat duminică zborurile cu plecări din Delhi, Mumbai și Amritsar către orașe importante din Europa și America de Nord.

Aproape 2.800 de zboruri au fost anulate sâmbătă, iar 3.156 duminică, potrivit platformei de urmărire FlightAware.

Pentru călători, nu există nicio modalitate de a ușura acest lucru”, a spus Henry Harteveldt, analist în industria companiilor aeriene și președinte al Atmosphere Research Group. „Ar trebui să vă pregătiți pentru întârzieri sau anulări în următoarele zile, pe măsură ce aceste atacuri evoluează și, sperăm, se vor încheia.”

Spațiul aerian de deasupra Iranului, Irakului, Kuweitului, Israelului, Bahrainului, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului era practic gol luni, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Impactul s-a extins mult dincolo de Orientul Mijlociu, pasagerii rămânând blocați de la Bali la Frankfurt.

Printre cele mai afectate companii aeriene s-au numărat:

Emirates Airlines, cea mai mare companie aeriană internațională din lume, a suspendat toate serviciile planificate către și dinspre Dubai până luni, la ora 15:00, ora Emiratelor Arabe Unite (22:00 AEDT, 11:00 GMT și 6:00 EST).

Etihad Airways a suspendat toate zborurile către și dinspre Abu Dhabi până luni, la ora 14:00, ora Emiratelor Arabe Unite (21:00 AEDT, 10:00 GMT și 5:00 EST).

Qatar Airways, care a suspendat operațiunile de zbor din cauza închiderii spațiului aerian qatarez.

Pe măsură ce conflictul s-a extins în Liban – Israelul efectuând atacuri aeriene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului după ce Hezbollah, aliat cu Iranul, a lansat rachete asupra Israelului – o mare parte din spațiul aerian al regiunii a rămas închisă. Aeroporturi cheie, inclusiv Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite și Doha din Qatar, au fost închise sau sever restricționate.

Citește și: Turiști români blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian. „Am văzut două rachete și s-au auzit bubuituri puternice”

Ultra-bogații au găsit o rută alternativă pentru a ieși din Orientul Mijlociu

Echipajele și piloții sunt acum împrăștiați în întreaga lume, ceea ce complică procesul de reluare a zborurilor ori de câte ori se redeschide spațiul aerian.

Întrucât mulți pasageri se chinuiau să găsească informații despre stadiul călătoriilor planificate, adunându-se pe unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi comerciale din lume din cauza întârzierilor și anulărilor pe scară largă, cei ultra-bogați au găsit o rută alternativă pentru a ieși din Orientul Mijlociu.

Arabia Saudită este singura opțiune reală pentru oamenii care vor să părăsească regiunea în acest moment”, a declarat pentru Semafor Ameerh Naran, directorul executiv al companiei de brokeraj cu avioane private Vimana Private, estimând costul avioanelor private de la Riyadh către Europa la până la 350.000 de dolari.

Regiunea și companiile aeriene s-au obișnuit cu perturbările traficului în ultimii ani, dar o închidere atât de prelungită a aerului - mai mult de 24 de ore - și închiderea tuturor celor trei centre majore de tranzit din Golf sunt fără precedent, au declarat analiștii.

Golful este, de asemenea, o intersecție majoră pentru transportul aerian de mărfuri, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra rutelor comerciale, pe lângă perturbările pe mare.

Scăderi importante pe burse pentru companiile aeriene

Acțiunile Japan Airlines au scăzut cu 5,6%, Singapore Airlines au scăzut cu 4,5%, Qantas Airlines cu 5,4%, iar Cathay Pacific cu 2,9%, pe măsură ce investitorii au reflectat asupra impactului războiului din Iran asupra industriei aerospațiale.

Transportatorii din întreaga lume se confruntă, de asemenea, cu prețuri mai mari la petrol după ce țițeiul Brent a crescut cu până la 13% , ajungând la 80 de dolari pe baril, analiștii anticipând că acestea ar putea ajunge până la 100 de dolari.

Pentru toată lumea, principalul impact va veni din cauza prețurilor petrolului, care, evident, vor crește brusc”, a declarat consilierul în domeniul aviației, Bertrand Grabowski.

Unele zboruri efectuate au fost redirecționate pentru a evita spațiul aerian închis sau restricționat. Rutele de survol iraniene și irakiene au devenit mai importante de când războiul dintre Rusia și Ucraina a obligat companiile aeriene să evite spațiul aerian al ambelor țări.

Închiderile spațiului aerian din Orientul Mijlociu constrâng acum companiile aeriene în coridoare mai înguste, luptele dintre Pakistan și Afganistan adăugând un risc suplimentar, a remarcat Ian Petchenik, directorul de comunicare de la Flightradar24. „Riscul unor perturbări prelungite este principala preocupare din perspectiva aviației comerciale”, a spus el.

