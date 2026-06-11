Puterea fără semnătură: PSD și guvernul pe care îl vrea, dar nu îl semnează

În aprilie 1931, Carol al II-lea instala la Palatul Victoria un cabinet de „tehnicieni" condus de Nicolae Iorga. Marele istoric aducea prestigiu, erudiție, dar nu aducea însă nici partid, nici majoritate, nici pârghiile puterii reale. Deciziile importante se luau în altă parte, în camarila regală și în culisele care îl instalaseră. Experimentul s-a prăbușit după treisprezece luni, iar efectul lui de durată a fost otrăvitor: publicul a tras concluzia că partidele sunt inutile, parlamentul decorativ, iar politica o afacere aranjată în culise. Pe acest teren au crescut, în deceniul următor, extremele care aveau să îngroape democrația românească.

Scena se rejoacă în aceste zile la București, cu alte costume și cu alt vocabular. La o lună după ce moțiunea de cenzură semnată de PSD și AUR a dărâmat guvernul Bolojan cu 281 de voturi, premierul desemnat Eugen Tomac promite Parlamentului un cabinet alcătuit „în întregime din tehnocrați". Hârtia suportă orice. Aritmetica parlamentară, mai puțin.

Doar că domnul Tomac nu are nici erudiția, nici prestigiul lui Nicolae Iorga, dar, mai grav, nici partid parlamentar, nici majoritate și niciun instrument de a continua reformele începute de către Ilie Bolojan.

Guvernul care se conturează acum este, în condițiile, în nominalizările și în logica sa de funcționare, un guvern aflat sub controlul politic al PSD, oferit publicului sub eticheta neutră a tehnocrației.

Iar formula ocolește problema de fond a crizei: absența unei majorități parlamentare funcționale. Un premier desemnat poate supraviețui de la o negociere la alta; pentru reforme dificile e nevoie de o majoritate care să le semneze. Ceea ce se testează în aceste zile este posibilitatea de a separa puterea de răspundere: de a guverna fără semnătură, de a decide fără mandat, de a încasa beneficiile fără a plăti costurile. Democrațiile care tolerează acest aranjament se golesc de conținut dinăuntru.

Cine pune condiții, acela conduce

Faptele sunt publice și verificabile. Un singur partid a negociat deschis cu premierul desemnat și i-a pus condiții: PSD. Reducerea TVA la alimentele de bază și la medicamente, indexarea pensiilor, majorarea salariului minim. Revendicări legitime ca program politic, numai că asemenea condiții se negociază doar cu un guvern pe care îl consideri al tău. Un cabinet cu adevărat tehnocrat și-ar discuta programul cu toate forțele parlamentare sau cu niciuna. Atunci când o singură formațiune stabilește lista de livrabile, eticheta de pe ușa Palatului Victoria devine irelevantă: contractul de management s-a semnat deja, iar beneficiarul are sediul în Kiseleff.

Nominalizările confirmă aritmetica. La Ministerul Dezvoltării ar urma să ajungă un fost consilier al lui Sorin Grindeanu din perioada în care acesta era prim-ministru; la Agricultură, un fost secretar de stat din guvernarea Năstase; la Transporturi, un director promovat de actuala conducere a PSD în consiliile de administrație ale companiilor de stat. Selecția portofoliilor spune totul despre intenție. Dezvoltarea, Transporturile și Agricultura sunt ministerele cu cele mai mari bugete discreționare și cu cele mai mici riscuri politice: acolo se finanțează primăriile, acolo funcționează programul Anghel Saligny, acolo se construiește loialitatea teritorială a unui partid. Ministerele unde se vor lua deciziile dureroase ale ajustării fiscale rămân, semnificativ, în afara acestui interes.

PSD a dărâmat un guvern din care făcea parte, a refuzat apoi să propună un premier, deși este partidul cu cele mai multe mandate din Parlament, și se pregătește să susțină un cabinet pe care îl poate controla fără să îl gireze. Obține astfel ceea ce nicio guvernare asumată nu i-ar fi permis: influență asupra banilor publici, imunitate față de costurile ajustării din 2027 și 2028 și libertatea de a-și cenzura oricând, din Parlament, propriul instrument. Puterea fără semnătură este forma cea mai pură a puterii fără răspundere. Cine declanșează o criză politică rămâne dator cu soluția ei; PSD a dărâmat un guvern acum cinci săptămâni și nu a pus încă pe masă, public, formula pe care este dispus să și-o asume.

Precedentul care ar fi trebuit să ne vaccineze

România a mai văzut acest film, cu generic identic. În noiembrie 2015, după tragedia de la Colectiv, președintele Iohannis instala guvernul „de tehnocrați" condus de Dacian Cioloș. PSD a votat învestirea, și-a plasat discret oamenii în cabinet, iar un an mai târziu făcea opoziție totală împotriva guvernului pe care îl susținuse, câștigând alegerile din decembrie 2016 cu un scor istoric, de peste 45 la sută. Eticheta tehnocrată a lăsat politica neatinsă și a mutat-o doar în întuneric, acolo unde electoratul nu mai putea distinge cine decide și cine răspunde. Cine a uitat lecția anului 2016 riscă să o repete în 2028, cu dobânda aferentă.

Se va obiecta că România nu își permite o criză prelungită: cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, fonduri europene condiționate de reforme, piețe financiare care taxează fiecare săptămână de blocaj. Obiecția este corectă în premise și greșită în concluzie. Tocmai pentru că situația fiscală este gravă, un executiv obligat să ceară acordul PSD pentru fiecare decizie importantă reprezintă o garanție de paralizie. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a formulat-o sec după consultări: „un guvern fără susținere politică nu poate continua reformele". Ajustarea care urmează cere un guvern capabil să spună „nu" exact partidului care i-a dictat condițiile de instalare. Construcția propusă face acest lucru imposibil prin definiție.

Există și un al doilea beneficiar, mai discret și mai periculos. AUR s-a poziționat zgomotos împotriva guvernului Tomac și își consolidează astfel monopolul asupra statutului de forță „anti-sistem", în timp ce în Parlament votează, lună de lună, în tandem cu PSD. Fiecare zi în care partidele democratice par să practice puterea fără răspundere este o zi de campanie gratuită pentru cei care promit să arunce în aer întregul sistem. Aceasta este mecanica prin care crește iliberalismul: rareori prin lovituri de forță, aproape întotdeauna prin deziluzie.

Escaladarea a și început. Marți, George Simion a cerut suspendarea președintelui și a lansat un „sondaj" pe Facebook pe această temă, iar Călin Georgescu a îndemnat parlamentarii să declanșeze procedura împotriva „președintelui ilegal". Merită reamintit cadrul: Constituția permite suspendarea șefului statului doar pentru fapte grave de încălcare a legii fundamentale, iar o desemnare de premier care nu convine unui partid se află la ani-lumină de acest prag. Demersul are altă funcție: transformă o criză guvernamentală într-un asediu asupra instituțiilor și mută energia publică de la întrebarea „cine guvernează și cu ce program" la un referendum permanent împotriva statului. Într-un singur punct suveraniștii au dreptate fără să vrea: criza aceasta cere într-adevăr un arbitraj. Doar că arbitrul este Parlamentul, prin vot, cu semnătură, la vedere.

Miza care se vede de la Moscova

Dincolo de calculele interne, există o miză pe care o citesc cu atenție și alte capitale. Institutul de Cercetare a Păcii de la Oslo a numărat anul trecut 65 de conflicte armate cu participarea a cel puțin unui stat, cel mai ridicat nivel de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. România este stat de frontieră al NATO, cu un război la câteva sute de kilometri de Iași și cu o campanie rusă de dezinformare care lucrează permanent la erodarea încrederii în instituții. Un guvern fără mandat politic clar, suspendat între un premier onest, dar fără legitimitate electorală, și un partid care comandă din culise, este o vulnerabilitate strategică, ușor de exploatat de oricine are interesul să demonstreze că democrațiile nu funcționează.

Răspunderea politică face parte din aceeași infrastructură de securitate ca armata și diplomația. Alegătorul care știe cine decide poate sancționa sau confirma la urne; alegătorul căruia i se ascunde centrul de comandă ajunge să suspecteze totul și pe toată lumea. O societate care suspectează totul devine teren fertil pentru oricine vinde certitudini simple și vinovați de serviciu.

Ieșirea din criză cere un lucru simplu de formulat și incomod de practicat: asumarea. Cine vrea să guverneze să o spună public, să semneze și să răspundă în fața alegătorilor, cu tot ce implică asta în anii fiscali grei care vin. Dacă formula actuală nu întrunește cele 233 de voturi, drumul este constituțional și la vedere: reluarea consultărilor și construirea unei majorități viabile în jurul unui program asumat, fără scenarii prestabilite și fără artificii administrative care înlocuiesc răspunderea politică. Orice altă formulă prelungește criza prin ambiguitate și îi transferă costurile, agravate, către viitor. În 1931, experimentul tehnicienilor fără putere a durat treisprezece luni; nota de plată a venit însă la sfârșitul deceniului, când nu mai rămăsese aproape nimic de guvernat. România anului 2026 nu mai are luxul de a repeta exercițiul doar ca să afle rezultatul.