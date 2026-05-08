Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Prima reacție a Anei Bărbosu, după ce a fost suspendată provizoriu. Va contesta decizia în scandalul de dopaj

Ana Maria Bărbosu, gimnasta în vârstă de 19 ani, a fost suspendată din activitate pe data de 7 mai, de către Agenția Internațională pentru Testare.Tânăra nu s-a supus testelor de antidoping în cele trei dăți în care a fost căutată, la domiciului declarat, de către ofițeri.

Ana Maria Foto/Instagram
Ana Bărbosu a fost căutată de trei ori consecutiv, atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii, atunci când procedurile antidoping la adresa ei au fost declanȘate automat. Întrucât nu a efectuat testele, dosarul acesteia a fost suspendat provizoriu, urmând acum să meargă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a încerca să atace decizia.

„International Testing Agency (ITA), care conduce un program independent antidoping în numele World Gymnastics, confirmă că a formulat acuzații împotriva gimnastei române Ana Maria Bărbosu pentru o încălcare a regulilor antidoping (ADRV), ca urmare a trei încălcări privind raportarea localizării comise într-o perioadă de 12 luni.

ITA confirmă că gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost acuzată de o încălcare a regulilor antidoping conform Articolului 2.4 din Regulamentul Antidoping al World Gymnastics (World Gymnastics ADR), pentru comiterea a trei încălcări privind localizarea într-un interval de 12 luni.

„Sportivei i-a fost impusă o suspendare provizorie!”

De asemenea, în conformitate cu Codul Mondial Antidoping și cu Articolul 7.4.2 din Regulamentul Antidoping al World Gymnastics, sportivei i-a fost impusă o suspendare provizorie. Sportiva a solicitat ca acest caz să fie trimis spre judecare la Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv, unde va avea posibilitatea să prezinte explicații și dovezi referitoare la fiecare dintre cele trei încălcări privind localizarea.

În baza delegării programului antidoping al World Gymnastics către ITA, gestionarea și susținerea cazului sunt realizate în totalitate de către ITA. Având în vedere că procedura este în desfășurare, nu vor mai fi făcute alte comentarii.

Sportivii incluși într-un Registered Testing Pool (RTP), precum Ana Maria Bărbosu, au obligația de a furniza zilnic informații privind localizarea lor, precum și un interval specific de 60 de minute în fiecare zi în care vor fi disponibili pentru testare. Scopul este de a permite organizațiilor antidoping să localizeze sportivii pentru teste inopinate efectuate în afara competițiilor!, se arată în comunicatul emis de ITA.

Ana Bărbosu s-a adresat publicului larg, prin interemediul rețelelor de socializare

Ana Bărbosu este studentă în SUA, la Universitatea din Stanford.

„Aș dori să împărtășesc și să clarific unele informații care au circulat. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență. Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces!”, a transmis tânăra, pe Instagram.

Pentru acest tip de încălcare, sancțiunea obișnuită este între unu și doi ani de suspendare. 

