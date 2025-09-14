PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului la alimente, spune Marius Budăi. Fostul ministru anunță o iniţiativă legislativă, dacă Bolojan renunță la masură

Partidul Social Democrat nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, anunţă deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii.

PSD pune cruce din start eliminării plafonării adaosului la alimentele de baze gândită de premierul Ilie Bolojan

Fostul ministru al muncii menţionează că va propune în PSD şi în Parlament o iniţiativă legislativă pentru reintroducerea urgentă a măsurii, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va prelungi plafonarea, potrivit Agerpres.

"Încetarea plafonării ar fi o catastrofă pentru cetăţenii cu venituri mici, mai ales că inflaţia este în creştere! În schimb, ar fi un cadou pentru corporaţiile din retail! Asta vă doriţi, domnule premier Bolojan? Să distrugeţi oamenii cu venituri mici pentru a le face pe plac marilor comercianţi? Singurii deranjaţi de plafonare sunt marii retaileri! De ce? Pentru că nu pot creşte speculativ preţurile! Deci ei vor speculă, nu concurenţă! Asta ne arată că nu avem o piaţă concurenţială, ceea ce justifică şi mai mult menţinerea plafonării", scrie Budăi, duminică, pe Facebook.

El subliniază că nu au existat discuţii în Coaliţie despre încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

"Îi reamintesc premierului Bolojan că susţinerea guvernului are la bază un Acord Politic care prevede că astfel de decizii majore se iau doar prin consens! Dacă încalcă Acordul, premierul este răspunzător de subminarea Coaliţiei şi a propriului guvern! Nu PSD rupe Coaliţia, ci cei care încalcă Acordul care stă la baza Coaliţiei", adaugă fostul ministru.

Este scandal monstru în Coaliție după ce Ilie Bolojan a pus gând rău plafonării prețurilor alimentelor de bază

Guvernul a transmis, sâmbătă, că decizia eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare.

"Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, ca prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor", a informat Executivul.

Potrivit sursei citate, săptămâna viitoare premierul Ilie Bolojan va avea discuţii cu reprezentanţii retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creşteri importante de preţuri.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, sâmbătă, că Partidul Social Democrat nu este de acord cu o eventuală renunţare la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie, şi că această decizie nu ar fi fost discutată în coaliţia de guvernare.

"România are nevoie de stimularea investiţiilor, de idei care să aducă un plus în economie şi speranţă pentru viitor, nu de experimente şi austeritate pe seama celor mulţi. Tocmai de aceea, joi am lansat Planul economic al PSD - un program de relansare prin investiţii, locuri de muncă şi şanse pentru tineri. Avem nevoie de politici publice care să crească economia şi nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit", a scris Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.