Premierul Ilie Bolojan susține, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Victoria

Premierul Ilie Bolojan susține miercuri, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Victoria, în contextul în care, din interiorul Coaliției de guvernare, i s-a cerut public să revină asupra deciziei privind taxele și impozitele locale.

Conferința de presă a premierului Ilie Bolojan are loc după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a solicitat marți șefului Guvernului să revizuiască nivelul taxelor locale și să permită scăderea acestora.

Într-un interviu acordat Digi24, marți, Kelemen Hunor a cerut ca premierul să permită autorităților locale să reducă impozitele „în limitele nivelurilor locale prevăzute de lege”, cel puțin până la aprobarea bugetelor. Totodată, liderul UDMR a solicitat reintroducerea unor scutiri fiscale, „în special pentru persoanele cu dizabilități și familiile cele mai vulnerabile”.

Kelemen Hunor a declarat că revenirea asupra deciziei de creștere a taxelor în toate primăriile, conform noii grile de impozitare, nu ar trebui privită negativ. „Nu este un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate”, a afirmat liderul UDMR.

În același timp, Coaliția de guvernare este așteptată să ia o decizie finală și în privința reformei administrației publice, care presupune reducerea cheltuielilor din primării și din alte instituții. Această măsură a fost promisă de aproape jumătate de an, dar nu a fost încă pusă în aplicare.