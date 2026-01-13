Proiect de lege: reducere cu 10% a posturilor din administrația publică, anunțat de Ministerul Dezvoltării

Ministerul Dezvoltării a publicat, marți seară, proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale.

Proiectul de act normativ, în varianta sa actuală, a fost pus în transparenţă decizională pe pagina Ministerului Dezvoltării.

Conform Ministerului Dezvoltării, actul normativ prevede eficientizarea administraţiei publice locale şi centrale, echitate socială în colectarea taxelor şi a impozitelor şi o disciplină financiară mai bună.

Proiectul prevede, totodată, o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, fără să fie afectate salariile de bază ale angajaţilor, prin reorganizarea instituţională, reducerea de sporuri sau tăieri de posturi. La nivelul autorităţilor locale se prevede o reducere a posturilor de la pct. 1 din anexa la OUG nr. 63/2010, care va genera pe ansamblul autorităţilor administraţiei publice locale o reducere cu 10% a posturilor ocupate.

În anul 2026, în mod temporar, autorităţile locale pot aproba diminuarea cheltuielilor de personal proporţional cu cheltuielile aferente numărului de posturi ocupate ce ar trebui desfiinţate.

Proiectul de act normativ poate intra în vigoare după aprobarea de către Guvern şi adoptarea de către Parlament.

Ce prevede proiectul

Cheltuielile de personal în administraţia publică centrală se vor reduce anul acesta cu 10% faţă de cele din 2025, fără a fi însă afectat salariul de bază, conform unui proiect de lege publicat marţi seara pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA).

Procedura de reorganizare a autorităţilor şi instituţiilor publice se definitivează în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor vor demara, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, procedura de reorganizare.

De asemenea, economiile de cheltuieli de personal realizate la nivelul ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, mai mari decât reducerea de 10%, se virează la bugetul ordonatorului principal de credite. În execuţie ordonatorul principal de credite poate redistribui aceste economii în funcţie de nevoile identificate pentru finanţarea cheltuielilor de personal.

Pentru reducerea cheltuielilor de personal, ordonatorii de credite pot aplica, în condiţiile legii, fără a afecta salariul de bază, următoarele modalităţi: reducerea numărului de posturi finanţate; disponibilizarea de personal, în condiţiile legale; reducerea nivelului unor sporuri; alte modalităţi de reducere a cheltuielilor de personal.

„Modalităţile şi procedura de reducere a cheltuielilor se realizează cu consultarea organizaţiilor sindicale din instituţii sau consultarea reprezentanţilor salariaţilor, după caz. În proiectul de lege a bugetului de stat pentru anul 2026, Ministerul Finanţelor fundamentează alocările bugetare pe ordonatorii principali de credite prin dimensionarea cheltuielilor de personal diminuate cu 10% faţă de execuţia bugetului de stat previzionată pentru anul 2025”, se precizează în proiect.

Documentul integral poate fi citit aici.