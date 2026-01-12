search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Principalele probleme ale acordului UE-Mercosur. Victor Negrescu: „Nu există o analiză de impact sau o strategie comercială”

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a enunțat mai multe probleme cu privire la Acordul UE-Mercosur, afirmând că eurodeputații PSD au votat doar solicitarea de a introduce garanții suplimentare de protecție pentru fermieri. în privința votului final, care urmează la finalul lunii, europarlamentarul a anunțat transmiterea unei interpelări în regim de urgență către Comisia Europeană pentru  introducerea unor controale în statele din America de Sud, clauze de salvgardare și un fond pentru compensații. 

Victor Negrescu FOTO Facebook / Arhivă
Victor Negrescu FOTO Facebook / Arhivă

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, prezintă o analiză, enumerând principalele probleme ale Acordului UE-Mercosur: 

„1. Procesul decizional nu a fost unul transparent și conform legii;

2. Nu a existat o consultare reală cu toți cei interesați și în mod special cu fermierii. Am fost acolo pentru a discuta direct cu fermierii la protestele de la Bruxelles. Și cei care au definit poziția României o puteau face;

3. Nu există o analiză de impact privind acordul Mercosur;

4. Nu există o strategie comercială pentru cucerirea de noi piețe în Mercosur. Totul este lăsat la voia întâmplării;

5. România încă de anul trecut, în decembrie, și-a exprimat intenția de a vota pentru, în consecință a așteptat după alții să negocieze și nu a avut o agendă clară de obiective;

6. România a promis de-a lungul timpului statelor cu agricultură puternică (Franța și Polonia) și prezență militară importantă în zona noastră că vor coopera pe acest subiect. România nu a ținut cont de alianțele pe care le are în interiorul UE pe subiectele legate de bugetul european și fondurile pentru agricultură;

7. Problemele semnalate privind calitatea produselor din America latină și prețurile de dumping practicate și modul în care vor impacta economia și agricultura românească nu au fost analizate”.

Control, clauze de salvgardare și un fond pentru compensații

Eurodeputatul a anunțat totodată transmiterea unei interpelări în regim de urgență către Comisia Europeană pentru: 

„- O negociere suplimentară a anexei Comisiei Europene care o să definească procedurile de control. România își dorește verificări suplimentare realizate chiar în țările din America de Sud tocmai pentru a combate produsele neconforme și cele care afectează sănătatea consumatorilor. Trebuie să recunoaștem și pentru că România este incapabilă să facă aceste tipuri de verificări;

- O procedură clară privind clauza de salvgardare în sensul în care și impactul indirect să poată fi evaluat corect. Exemplu: dacă produsele românești nu mai au loc pe rafturile din Germania din cauza prețurilor practicate de produsele din America latină, să putem declanșa procedura de protejare direct din România fără acordul autorităților locale din țara unde am pierdut din piață;

- Un mecanism financiar compensatoriu dedicat fermierilor afectați după modelul Brexit sau cel legat de Ucraina, iar fondurile eventuale să nu vină din flexibilități sau din resursele pentru calamități ci să fie creat un fond specific cu pre-alocare pentru fiecare stat”.

Citește și: Acord provizoriu pentru Mercosur. Mai multe state s-au opus. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei

Votul pe Mercosur, în a doua parte a lunii ianuarie 

Victor Negrescu acuză lansarea mai multor minciuni cu privire la votul din Parlmentul European. „Legislativul european și eurodeputații PSD au votat doar solicitarea de a introduce garanții suplimentare de protecție pentru fermieri. Fără acest vot, nu era nici ce este acum. Ce s-a introdus în acord nu cuprinde tot ce a cerut legislativul european sau fermierii. Votul despre Mercosur este în a doua parte a lunii ianuarie dar acordul intră în vigoare imediat după semnare”, explică acesta. 

În aelași timp, eurodeputatul a explicat că nu este vorba despre anti-europenism, indicând că „patru guverne pro-europene au votat împotrivă: Polonia, Irlanda, Franța și Austria. Mai multe partide suveraniste au votat pentru: Italia, Slovacia, Cehia și guvernele din țările nordice susținute de partide extremiste”.

„Decizia aceasta alimentează euroscepticismul” 

Potrivit liderului european, susținerea acordului în forma actuala va alimenta euroscepticismul în țară și neîncrededrea în instituțiile statului privind privind suusținerea cauzei României în plan european. 

„Nimeni nu a făcut nimic. Fals. Vorbesc în nume propriu deși sunt convins că au fost și alte demersuri. Am discutat cu multe părți interesate de subiectul Mercosur, am participat la protestele fermierilor și le-am ascultat doleanțele, am solicitat în calitate de negociator al Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European privind fondurile pentru agricultură post-2027 resurse suplimentare pentru agricultură iar țara noastră a obținut un avans de 3,8 miliarde de euro din sumele alocate post-2031, am organizat un eveniment cu zeci de eurodeputați, fermieri și responsabili guvernamentali din Estul Europei în Parlamentul European.

Dar cel mai mult mă nemulțumește nepăsarea, aroganța și lipsa de considerație pentru fermieri și cei din zonele rurale. Când vorbim de destinele unor oameni nu e normal să faci doar calcule matematice sau politice. Nu e normal să spui că dacă vinzi 1000 de mașini în plus e ok să pierzi 5000 de fermieri. Nu este normal să spui că este ok să intre pe piața europeană produse neconforme cu pesticide sau modificate genetic. Acei fermieri înseamnă familii, comunități, muncă. Cei care vor cumpăra aceste produse mai ieftine vor vedea consecințele asupra sănătății lor în timp și nimeni nu îi va mai putea apăra atunci. Scopul unei societăți este să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă, mai ales că vorbim de oameni care muncesc cu greu.

Eu sunt pentru comerț, dar pentru un comerț echitabil și reguli clare. Prin demersurile pe care le-am realizat am căutat să rezolv din probleme. Mesajul meu din ultimele zile este tocmai acesta: România încă poate să reducă impactul negativ asupra fermierilor și să se pregătească pentru a fructifica cu adevărat acest acord protejând economia, cetățenii și agricultura. Altfel, decizia aceasta alimentează euroscepticismul și neîncrederea în modul în care România își susține cauza în plan european”, a mai punctat eurodeputatul Victor Negrescu. 

