Primarul din Pleșoi, apariție extravagantă la Congresul PSD: costum bleu electric, ciocate albe și pălărie de cowboy

Un primar social-democrat din Dolj a furat, vineri, toate privirile la Congresul PSD desfășurat la București, printr-o ținută spectaculoasă inspirată din vestul american, devenind vedeta neoficială a evenimentului politic.

Congresul PSD de vineri, 7 noiembrie, organizat la București, în care a fost aleasă noua conducere a partidului, nu a fost deloc lipsit de... culoare. Printre sutele de delegați îmbrăcați sobru, primarul Ion Ionescu, din comuna Pleșoi (județul Dolj), a atras atenția tuturor printr-o apariție cel puţin extravagantă.

Îmbrăcat într-un costum bleu electric, asortat cu o cămașă albă impecabilă și o cravată bleumarin, edilul și-a completat ținuta cu ciocate albe cu toc și o pălărie neagră de cowboy.

Întrebat de jurnaliști de unde s-a inspirat pentru alegerea vestimentară, Ionescu a răspuns simplu: „Așa sunt eu. Sunt un primar de lângă Craiova. Comuna Pleșoi dacă ați auzit, aproape de Craiova”.

Edilul s-a declarat încântat de discursurile liderilor partidului și și-a reafirmat sprijinul pentru noul președinte: „Super! Noi avem mare încredere. Dacă n-aveam încredere, să știți că nu participam ca delegați. Dar într-adevăr, merită - domnul Sorin Grindeanu - să fie președintele celui mai mare partid din România”.

Deși stilul său vestimentar părea mai degrabă modern, primarul a insistat că rămâne fidel valorilor tradiționale.

„Eu n-am fost niciodată progresist. Sunt tradițional”, a afirmat el.

Când reporterul a observat că ținuta ar putea sugera contrariul, edilul a răspuns, amuzat: „Nu, nu e adevărat. Mai înșală aparențele, știți dumneavoastră”, povestind că o parte dintre accesoriile sale provin de peste Ocean, unde are câţiva verişori care îi „procură elemente vestimentare mai deosebite”.

Sub ploaie măruntă, cu pălăria neagră bine fixată și pași hotărâți pe tocurile ciocatelor albe, primarul din Pleșoi a fost, cu adevărat, pata de culoare a Congresului PSD.