Tatăl patronului stației GPL care a explodat în Crevedia candidează pentru un nou mandat de primar în Caracal

Ion Doldurea, actualul primar din Caracal, candidează pentru un nou mandat la Primărie, tot din partea PSD, deși renunțase la toate funcțiile din partid, la cererea ”în unanimitate„ a organizației județene și celei locale. Doldurea a devenit cunoscut opiniei publice în urma exploziei de la stația GPL din Crevedia, județul Dâmbovița, deținută de fiul său.

„Între timp, am revenit la cererea comitetelor județene, respectiv municipale și am revenit pe funcțiile respective”, a declarat Ion Doldurea, într-un interviu acordat Digi24.

Primarul din Caracal a susținut că organizația județeană și cea locală i-au cerut să candideze pentru un nou mandat la Primărie.

„M-a onorat propunerea organizației PSD județene și a organizației locale, care absolut în unanimitate au dorit și au ținut foarte mult, ca eu să candidez în continuare”, a afirmat Doldurea.

Susținerea PSD

Într-un interviu pentru presa locală, Doldurea a susținut că va candida pentru un al doilea mandat „pentru că ar fi păcat să renunțăm la atâtea proiecte”.

„Domnul Ciolacu, în care eu am mare încredere, e un foarte bun strateg, mie îmi place foarte mult de el și sper să ajungă președintele țării, dacă s-o putea. L-am văzut, știe, are calmitatea necesară ca să nu ia decizii pripite, și e o bună alegere pentru partid și pentru țară” , a afirmat Doldurea pentru Reporter 24.

Ion Doldurea, primar al orașului Caracal și președinte al organizației din același oraș al PSD, a anunțat, în august 2023, că se autosuspendă din calitatea de membru de partid. Doldulea este tatăl celui care deținea firma unde au avut loc exploziile din Crevedia, județul Dâmbovița.

De altfel, acesta nu e singurul edil care rămăsese fără sprijinul partidului în urma tragediei. Potrivit sursei citate, și primarul din Crevedia, Florin Petre, renegat din partid, ar putea candida pentru un nou mandat de primar.

Adrian Ionuț-Chesnoiu, prim-vicepreședinte PSD Caracal, deputat, fost ministru al Agriculturii, a precizat că Doldurea va fi susținut pentru o nouă candidatură.

„Domnul primar este membru PSD și nu și-a pierdut niciodată calitatea de membru PSD. A luat o decizie unilaterală de a se autosuspenda din toate funcțiile deținute în PSD Caracal și PSD Olt, iar decizia unilaterală de a reveni îi aparține în totalitate și când va fi momentul o va anunța. Și faptul că v-a răspuns onest că va candida este rodul discuțiilor pe care le-am avut în interiorul organizației și se bucură de întreaga susținere a colegilor noștri din PSD Caracal, din PSD Olt și cred că și din PSD național”, a precizat Chesnoiu, în cadrul unei conferințe de presă organizată luna trecută, la care Ion Doldurea și-a anunțat decizia privind o noua candidatură.

Patronii staţiei GPL din Crevedia, sub control judiciar

Ionuț Doldurea (fiul primarului din Caracal) și Cosmin Stângă, patronii firmei ce deține stația GPL din Crevedia, au fost reținuți, în septembrie anul trecut, fiind cercetați pentru distrugere din culpă.

„Cei doi inculpați, pe o perioadă îndelungată de timp, de cel puțin 3 ani, în mod sistematic, au promovat în cadrul societății o politică de funcționare grefată pe încălcarea repetată a dispozițiilor legale privind derularea operațiunilor de alimentare, transport, transvazare și depozitare cu combustibil GPL. Toate aceste operațiuni au fost efectuate în scop pecuniar, în pofida deciziilor de ordin administrativ aplicate de autoritățile publice cu atribuții de supraveghere și control în materie și abdicând de la normele elementare ce se impuneau a fi respectate în desfășurarea acestei activități", precizau procurorii, într-un comunicat de presă.

Totuși, Tribunalul Bucureşti a dispus eliberarea din arest preventiv a celor doi patroni ai staţiei GPL din Crevedia, Ionuţ Doldurea şi Cosmin Stângă, și plasarea acestora în arest la domiciliu. Ulterior, în februarie 2024, au fost puși sub control judiciar.

Șase persoane au decedat iar alte peste 50 au fost rănite în urma exploziilor şi incendilui de la stația GPL din Crevedia, în luna august 2023.