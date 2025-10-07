Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe Ambasadorul Regatului Spaniei în România

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe Ambasadorul Regatului Spaniei în România, José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, într-o întrevedere dedicată consolidării relațiilor bilaterale și identificării de noi oportunități de cooperare între cele două state.

Discuțiile au vizat dezvoltarea colaborării economice în domenii strategice precum energia, agricultura și industria alimentară. „Obiectivul este de a crește capacitatea de producție și export a țării noastre și de a valorifica mai eficient potențialul economic al ambelor țări”, a transmis Palatul Victoria.

De asemenea, au fost analizate modalitățile prin care România poate prelua bune practici din experiența Spaniei în domenii precum dezvoltarea regională, inovarea și atragerea de investiții.

Un alt subiect abordat a fost noul cadru financiar multianual al Uniunii Europene și bugetul anual aferent, cu scopul de a coordona eficient valorificarea oportunităților de finanțare disponibile.

Cu ocazia Zilei Naționale a Spaniei, prim-ministrul i-a transmis ambasadorului urări de pace și prosperitate și a subliniat interesul României pentru consolidarea relațiilor bilaterale. La întâlnire a participat și Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului.