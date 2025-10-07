search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Criza politică de la Paris pune sub semnul întrebării viitorul Uniunii Europene

0
0
Publicat:

Incertitudinile de la vârful puterii în Franța – de la instabilitatea guvernamentală la spectrul unor alegeri anticipate – alimentează temerile privind fragilizarea întregii construcții europene.

Emmanuel Macron, președintele Franei/FOTO:EPA/EFE
Emmanuel Macron, președintele Franei/FOTO:EPA/EFE

Europa traversa deja o perioadă de tensiune accentuată, marcată de invazia Rusiei în Ucraina, incertitudinile privind direcția politicii externe a Statelor Unite și ascensiunea curentelor naționaliste în tot mai multe state membre. În acest peisaj, instabilitatea internă a Franței riscă să agraveze o criză de încredere într-un moment critic pentru proiectul european, scrie politico.eu.

Ultimul semnal de alarmă a fost prăbușirea, după doar 14 ore, a noului guvern condus de Sébastien Lecornu. Eșecul relansării executivei de la Paris a produs reacții imediate pe piețele financiare: bursa franceză a înregistrat scăderi semnificative, iar euro s-a depreciat în raport cu dolarul. Investitorii, dar și liderii europeni, se confruntă acum cu o întrebare esențială: mai există vreo direcție clară la vârful statului francez?

Un diplomat european a rezumat neliniștea generalizată: „Franța e prea mare pentru a eșua. Instabilitatea de acolo pune în pericol întreaga zonă euro.”

O țară-cheie, în derivă

Cu a doua cea mai mare economie din Uniunea Europeană, singura putere nucleară a blocului comunitar și membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU, Franța reprezintă o ancoră a ordinii europene postbelice. În ultimii ani, Emmanuel Macron s-a impus ca unul dintre principalii promotori ai ideii de „autonomie strategică” – o Europă capabilă să se apere și să acționeze independent de Statele Unite.

Dar pe plan intern, președintele francez se confruntă cu limitele sistemului politic de la Paris. Încercările de a reduce deficitul bugetar și de a reforma sistemul de cheltuieli publice au fost blocate repetat în parlament. Absența unei majorități clare alimentează acum speculațiile privind posibila demisie a președintelui înainte de încheierea mandatului său, în 2027.

Între timp, formațiunea de extremă dreapta Rassemblement National, condusă de Marine Le Pen, se menține la cote ridicate în sondaje, cu un potențial de 30-32% în cazul unor noi alegeri. Un asemenea rezultat ar putea duce la o realiniere profundă a politicii externe și economice franceze – cu reverberații în toată Uniunea.

Impact asupra Bruxelles-ului

În capitalele europene, liderii urmăresc cu îngrijorare blocajele de la Paris. „E foarte greu pentru Franța să influențeze discuțiile din Consiliul UE, când ministrul se schimbă la fiecare două luni”, a declarat un alt diplomat european. Chiar și negocierile pentru următorul buget multianual al UE riscă să fie afectate – mai ales dacă extrema dreaptă va ajunge la guvernare în Franța.

Macron, spun unii oficiali europeni, își pierde treptat influența care l-a consacrat. Deși a reușit să impună idei majore în discursul european – precum crearea unei capacități militare comune sau reformarea pieței energetice –, lipsa de stabilitate internă îi erodează capitalul politic. Într-un moment în care Rusia face presiuni asupra flancului estic, iar China își impune supremația industrială, absența unei voci ferme de la Paris devine tot mai vizibilă.

O Europă fără motor

În mod tradițional, tandemul franco-german a fost considerat „motorul” Uniunii Europene. Dar dacă Parisul își pierde capacitatea de a acționa coerent, iar Berlinul încă se adaptează la schimbările politice interne, proiectul european intră într-o zonă de turbulență. Chiar și inițiativele recente privind susținerea Ucrainei – cum ar fi „coaliția de voință” inițiată de Macron și premierul britanic Keir Starmer – pot deveni irelevante dacă Parisul se retrage din prim-plan.

Oficiali francezi recunosc, cu o sinceritate amară, limitele momentului: „În acest context, Franța nu mai poate oferi ce ar trebui să ofere Europei”, a spus un membru al cabinetului unui ministru demisionar. „Suntem în plină criză, iar asta se simte în toate dosarele externe.”

Alegeri anticipate în Franța ar putea deschide larg ușa pentru o victorie a extremei drepte – un scenariu care până de curând părea improbabil într-un stat fondator al UE. Marine Le Pen, întărită de recentele victorii ale populiștilor din alte state europene, cere deja alegeri și promite o „alternativă patriotică”.

Peisajul european se reconfigurează rapid. Iar dacă Franța, pilonul occidental al construcției europene, intră în derivă, consecințele ar putea fi resimțite de la Tallinn la Lisabona.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș
gandul.ro
image
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
mediafax.ro
image
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
fanatik.ro
image
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat”
libertatea.ro
image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
antena3.ro
image
Ciclonul Barbara mătură sud-estul României. Sfaturile autorităţilor: "Staţi în casă, închideţi ferestrele"
observatornews.ro
image
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Cât curent consumă un calorifer electric lăsat toată ziua pornit. Ce sumă ajungi să plătești la sfârșitul lunii
playtech.ro
image
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
kanald.ro
image
eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
romaniatv.net
image
Guvernul poate interzice cumulul pensie-salariu
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cod roșu de ploi torențiale în București. La ce oră începe potopul, potrivit meteorologilor
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani