Președintele Senatului: „Parlamentul ar putea să funcționeze fără probleme, cu cel puțin 10% în minus dintre parlamentari”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat miercuri, 5 noiembrie, că „Parlamentul ar putea să funcționeze fără probleme, cu cel puțin 10% în minus dintre parlamentari”, în contextul unei discuții privind referendumul din 2009 de reducere a numărului de parlamentari la 300.

Coaliţia a mai stabilit un acord privind reducerea numărului de parlamentari cu 10%. Numărul acestora va scădea însă din următoarea legislatură, care începe în 2028.

Reducerea numărului de parlamentari este o restanță mai veche a statului. USR a propus în Parlament un proiect care aduce numărul parlamentarilor la 300, așa cum au susținut cetățenii la referendumul din 2009, organizat de fostul președinte Traian Băsescu.

Inițiativa a aprins însă dezbaterile în coaliției, subiectul devenind mărul discordiei dintre guvernanți în ultimele zile.

„Orice decizie de reducere a numărului de parlamentari este echitabilă și înseamnă ceva. Într-adevăr, avem referendumul din 2009 cu 300 de parlamentari, care în acest moment nu poate fi pus în aplicare, pentru că era vorba și de un parlament unicameral.

Astăzi suntem parlament bicameral, cu 465 de parlamentari. O reducere de 10% ar însemna totuși ceva, o reducere, un principiu important, și cred că Parlamentul ar putea să funcționeze fără probleme, cu cel puțin 10% în minus dintre parlamentari, lucru care sigur că s-ar aplica de la viitoarele alegeri.

Poate să funcționeze și cu 300, dar așezat pe cadrul constituțional actual, evident că numărul sau procentul poate să crească. Până la urmă este o decizie politică”, a explicat Abrudean la Digi24.

De asemenea, acesta a precizat că este nevoie de o majoritate puternică pentru a se lua o decizie privind reducerea numărului de parlamentari.

„În ultima perioadă am avut și avem în continuare acest proiect de lege depus de colegii de la USR, care a trecut într-adevăr tacit de Senat, care are niște vulnerabilități din punct de vedere juridic. Noi susținem o reducere a numărului de parlamentari cât mai consistentă, din punctul meu de vedere. Important este să se ajungă la un acord, pentru că e vorba de o decizie a coaliției

Degeaba vrea PNL să reducă la 300 de parlamentari. Până la urmă e nevoie de o majoritate puternică ca să se ia această decizie. Poate funcționa cu siguranță și cu mai puțini parlamentari”, a continuat președintele Senatului.

În privința proiectului privind reducerea cu 10% a posturilor din administrația locală, Abrudean a recunoscut că „sunt într-adevăr luni de zile de când este amânat”, dar susține că discuțiile sunt aproape finalizate.

„Înțeleg că totuși se ajunge la o formulă foarte curând. S-a discutat inclusiv ieri acest subiect. Așteptăm, de asemenea, decizia oficială comunicată formal de către coaliție”, a spus el.

„E un subiect complicat, nu doar din perspectiva faptului că vorbim de partidele din coaliție care conduc mare parte din cele 3.000 și ceva de unități administrativ-teritoriale și nu e simplu, dar și din perspectiva modului în care se face această reformă. Până la urmă avem propunerea inițială a premierului cu 10% din posturile ocupate să fie reduse. Avem propunerea venită din partea UDMR, cred, sau a PSD, cu reducerea procentului de cheltuială cu salariile. Poate să se ajungă și la un mix”, a avertizat Abrudean.