Președintele Senatului Mircea Abrudean ar vrea numiri politice la SRI și SIE: „Sunt de acord aici cu domnul Grindeanu”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean a vorbit, duminică seara, despre numirile la șefia serviciilor de informații, după ce numele său a fost vehiculat la conducerea SRI.

„Legat de speculații, nu le comentez. Oamenii care apar în presă nu ajung acolo. Trebuie să fii ipocrit să spui că nu-ți dorești să fii directorul SRI. Dacă se pune problema o să mă gândesc. Nu-mi place să mă gândesc la asta acum”, a afirmat Mircea Abrudean la Antena 3.

În ceea ce privește criteriile după care ar trebui aleși șefii serviciilor, președintele Senatului a afirmat: „Sunt de acord aici cu domnul Grindeanu, de o persoană care să se califice la locul de muncă. E nevoie de o persoană care să cunoască rolul de funcționare al statului. Directorul civil este politic, este votat de Parlament.”

El a susținut totodată că nu este exclus ca viitorul șef SRI să vină din mediul politic.

„Au fost oameni din politică. Cred că ar fi bine să fie dintr-un partid politic. Este opțiunea președintelui, e decizia domniei sale. Așa cum arată contextul actual, cred că e nevoie de oameni cu experiență, care să fi interacționat în zona publică. Nu am o problemă cu zona privată”, a spus Mircea Abrudean.

Afirmațiile vin după ce președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că numirea conducerii Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE) a fost amânată din „motive obiective”, însă o decizie urmează să fie luată „relativ curând”. El a precizat că are deja în vedere câte cinci nume pentru fiecare serviciu, „între care există o ordine, o ierarhie”.

Anterior au existat speculații potrivit cărora, pentru șefia SRI, PNL îl susține pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și pe președintele Senatului, Mircea Abrudean, în timp ce la SIE, PSD ar avea în vedere mai multe variante.