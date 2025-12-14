Cu cine a votat Nicușor Dan la alegerile din Capitală: „M-am dezobișnuit să aleg pe altcineva, candidez la poziţia asta din 2012”

Nicușor Dan a declarat, sâmbătă seară, că a „pus ștampila” pe cine a crezut mai potrivit, după ce a fost întrebat cu privire la alegerile pentru Primăria Generală a Capitală, care au avut loc weekendul trecut.

„Nu o să pot să spun asta, pot să spun că e un oraş pe care îl cunosc foarte bine şi mai ales administraţia şi tentaţiile din jurul administraţiei le cunosc foarte bine. Și am ales, cu votul meu... am avut o discuție cu soția, întâmplător a ales aceeași persoană. Cu votul meu, am pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe. În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate. A fost un proces, am şi glumit cu jurnaliştii, am spus că m-am dezobișnuit să votez pe altcineva la Primăria Capitalei, pentru că tot candidez la poziţia asta din 2012”, a declarat Nicuşor Dan la Kanal D.

Întrebat dacă l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, Nicuşor Dan a răspuns că o va face, „e o responsabilitate pe care cetăţenii ţi-o dau”.

„Încă nu până la momentul ăsta (al înregistrării emisiunii - n.r.), dar o să o fac. Din nou, e o responsabilitate pe care cetăţenii ţi-o dau. Există un număr de proiecte, de direcţii care sunt deschise şi trebuie urmate, adică termoficarea este la 30-35%, transportul public - sunt nişte contracte semnate, trebuie să mai găsim banii. Eu cred că cu bună-credinţă se poate dezvolta oraşul ăsta. Ce vreau să spun în relaţia cu primarul, trebuie să punem în practică referendumului de anul trecut (...)”, a precizat Nicuşor Dan.

Întrebat de un reporter dacă știe cu cine a votat Nicușor Dan, Ciprian Ciucu a răspuns inițial: „Știu că a votat cu Ana Ciceală”.

Ulterior, însă, primarul și-a nuanțat afirmația, recunoscând că informația nu era verificată.

Președintele Nicușor Dan i-a felicitat pe candidații la alegerile de duminică, 7 decembrie, punctând că cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile lor sunt exprimate prin vot. Șeful statului a subliniat la momentul respectiv și necesitatea punerii în practică a referendumului de anul trecut, prin care locuitorii din București și-au exprimat opinia privind împărțirea banilor.

Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral, l-au confirmat pe Ciprian Ciucu (PNL) drept câștigător al alegerilor pentru funcția de primar general, cu 211.562 de voturi, ceea ce reprezintă 36,16% din total.