Nicușor Dan declară toleranță zero față de violența contra femeilor. „Bate-te cu Doroftei”

Nicușor Dan a declarat, sâmbătă seară, că are zero toleranță față de violența contra femeilor și a anunțat că urmează să fie publicat un raport care va ajuta la adoptarea unor măsuri în această direcție.

Nicușor Dan a declarat la Kanal D că vede violența împotriva femeilor drept „degradantă” și are toleranță zero pentru acest fenomen, în contextul numărului tot mai mare al cazurilor de acest fel, inclusiv cele de femicid.

„Bate-te cu Doroftei, dar nu agresa femeile!”, a spus președintele.

Acesta a mai transmis că Diana Punga, consilierul de stat pentru relația cu societatea civilă, păstrează legătura cu parlamentarii „care se ocupă” de problema violenței contra femeilor, urmând să fie prezentat un raport, precizând că scopul documentului este de a găsi soluții „la nivel de Poliție”.

„O să ieșim împreună cu un raport pe chestiunea asta și să vedem care sunt lucrurile care trebuie îmbunătățite la nivel de Poliție, la nivel al sancționării”, a spus Nicușor Dan.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a subliniat importanța demersurilor judiciare contra agresorilor, inclusiv din perspectiva operativității cu care se face dreptate în astfel de cazuri.

„Trebuie să ne uităm, și aici este una dintre dureri, și am pomenit de asta și când am vorbit de corupție, cât de repede funcționează procesul penal. Pentru că una este să dai un semnal – cum s-a întâmplat: a lovit, Doamne ferește!, a omorât – și în șase luni este în pușcărie, și alta e să citești o știre: «Vă aduceți aminte de acum patru-cinci ani? Iată că respectivul a fost condamnat»”, a explicat șeful statului, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Până acum, în România s-au înregistrat 52 de cazuri de femicid în 2025, aproape câte unul pe săptămână.