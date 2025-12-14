Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă sprijină PSD: „Nu mai vorbim doar despre PSD, ci despre viitorul României”

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat, întrebat de ce pare să-l sprijine pe Sorin Grindeanu, că „noi trebuie să ne uităm în viitor, nu în trecut”.

Întrebat despre protestele la care a participat în 2017 împotriva guvernului condus de Grindeanu și despre relația sa actuală cu PSD, șeful statului a declarat: „Între timp, pare că lucrurile s-au schimbat. În primul rând, ca principiu, noi trebuie să ne uităm în viitor și nu trecut. Da, și suntem în momentul ăsta politic. Suntem într-o altă situație decât cea în care am fost acum doi sau acum cinci ani”.

Nicușor Dan a explicat că, în prezent, prioritatea este stabilitatea guvernamentală și guvernarea prooccidentală.

„Ce vor românii ăștia, acum? Să le aducă aminte cât de rău e PSD-ul? De dimineață până seara să spun PSD, PSD, PSD, PSD a făcut asta? Nu. România are niște oportunități, are niște vulnerabilități în momentul ăsta. Are nevoie de o guvernare stabilă, prooccidentală. În această guvernare este PNL, în această guvernare este USR, UDMR și PSD iar eu trebuie să fiu corect și echidistant față de fiecare dintre partidele din această coaliție care și-a asumat guvernarea într-un moment dificil. Deci ăsta este raportul meu cu PSD-ul. Suntem oameni maturi și putem să avem un dialog”, a adăugat președintele.