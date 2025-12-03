search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Președintele Partidei Romilor Pro-Europa a anunțat pe cine susține la Primăria Capitalei

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Deputatul Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro-Europa, a anunțat miercuri că îl susține pe Daniel Băluță pentru funcția de primar general al Capitalei.

Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor-Pro Europa FOTO: Facebook/Nicolae Păun
Într-o postare pe pagina de Facebook, deputatul Nicolae Păun îndeamnă romii din București să-l voteze pe reprezentantul PSD, prezentând și argumentele pentru care să facă asta.

”Vouă vă place cum arată acum Bucureștiul?

Vouă vă lasă impresia că Bucureștiul e o capitală europeană?

Vouă vă place cum se circulă în București? Sincer, câte ore petreceți zilnic în traficul Capitalei?

Vouă vă place faptul că toate bulevardele din București sunt pline de lucrări publice haotice, care fac viata bucureștenilor un calvar?

Vouă vă place că nu aveți apă caldă și căldură?

Nu e o rușine fără margini să vorbim în 2025 despre apă caldă, căldură la calorifere, trafic haotic, lucrări în bătaie de joc față de cetățeni, parcuri insalubre în care ți-e frică să ieși să te plimbi cu familia, poluare și mizerie pe străzi?

Consider că tot acest haos trebuie să se termine, cred că bucureștenii au tot dreptul la o viață civilizată.

De aceea, data de 7 decembrie pentru bucureșteni este o zi importantă. Dacă vreți o capitală europeană, în care să trăim civilizat, trebui să ieșim la vot duminică și să votăm noul primar general al Capitalei.

Din punctul meu de vedere, cred că a sosit momentul în care va trebui să nu ne lăsăm cuprinși de ură și resentimente față de un partid sau altul și să gândim rațional. Bucureștiul are dreptul să aibă un primar tânăr, capabil, care a arătat ce înseamnă administrație, care a dovedit că poate schimba multe lucruri în bine și care a dovedit că face mai puțină politică, și mult mai multă treabă pentru oameni.

Acest om e Daniel Băluță!

A dovedit în Sectorul 4 cum poate arăta un oraș european. A accesat fonduri europene, are în jurul lui o echipă de profesioniști, a arătat că îi pasă de oameni, indiferent de categorie socială sau apartenență etnică.

Pentru toate aceste motive, eu îl voi vota pe Daniel Băluță!

E omul în care am încredere, e omul care inspiră profesionalism.

A demonstrat prin ce a făcut, sunt sigur că o să facă în continuare!

Ieșiți la vot! Îi îndemn pe toți romii din București să voteze cu Daniel Băluță!”, a scris Păun pe pagina de Facebook.

Pe 7 decembrie, alegătorii din București sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege primarul pentru următorii 3 ani, mandatul viitorului primar al Capitalei fiind mai scurt.

Alegătorii pot vota numai la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința și doar pe teritoriul României.

