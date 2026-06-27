Președintele Nicușor Dan, la o reuniune în Polonia alături de liderii Estoniei, Letoniei și Lituaniei

Președintele Nicușor Dan participă sâmbătă la Jurata, în Polonia, la o reuniune de nivel înalt găzduită de președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki. Discuțiile se concentrează pe întărirea securității europene în fața amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, dar și pe impactul instabilității din Orientul Mijlociu și al transformărilor geopolitice globale.

La întâlnire sunt prezenți și președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, precum și președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.

Runiunea este dedicată analizării unor teme esențiale pentru regiune, cu accent pe adaptarea Uniunii Europene la noile realități strategice.

„În cadrul întâlnirii, vor fi dezbătute, de asemenea, aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să își adapteze eficient politicile pentru a ține pasul cu provocările și evoluțiile globale, susținând astfel competitivitatea, dezvoltarea și securitatea statelor sale membre”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Consolidarea descurajării și apărării pe Flancul Estic al NATO

Nicușor Dan va sublinia necesitatea asigurării unității Uniunii Europene în fața provocărilor cu care se confruntă continentul nostru și va reafirma angajamentul ferm al României față de unitatea aliaților și partenerilor în NATO și UE, ca fundament al securității și prosperității comune:

„Președintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării și apărării pe Flancul Estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride și cibernetice, precum și prin îmbunătățirea infrastructurii cu uz dual și a securității energetice”.

Amintim că, pe 25 iunie, președintele Nicușor Dan, a participat la summitul Flancului Estic desfășurat la Gdansk, în Polonia, unde liderii europeni au discutat consolidarea securității și apărării pe flancul estic al Uniunii Europene.

La începutul acestei luni, Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică cu președintele Estoniei, Alar Karis, în urma incidentului în care o dronă rusească a lovit o clădire din Galați.

Șeful statului a mulțumit pentru solidaritatea exprimată de Estonia și a precizat că, în cadrul discuției, președintele eston și-a exprimat la rândul său aprecierea pentru doborârea recentă, pe teritoriul Estoniei, a unei drone de către un pilot român.

Potrivit lui Nicușor Dan, cei doi lideri au convenit să colaboreze mai strâns.

„Am convenit să lucrăm îndeaproape la proiecte privind apărarea împotriva dronelor, inclusiv în cadrul UE și NATO”, a transmis atunci președintele României.