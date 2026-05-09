Palatul Victoria va fi luminat de Ziua Europei în culorile UE

Guvernul României celebrează, în data de 9 mai, Ziua Europei, prin iluminarea Palatului Victoria în culorile Uniunii Europene.

Prin acest gest simbolic, Guvrnul României reconfirmă apartenența la familia europeană și angajamentul ferm de a apăra în continuare valorile și principiile europene.

”Construită pe fundamentul idealurilor de pace, solidaritate și dezvoltare economică, a căror relevanță este și astăzi puternică, Uniunea rămâne comunitatea noastră care își indreaptă eforturile către asigurarea prosperității și securității cetățenilor săi. La 19 ani de la momentul aderării, românii simt beneficiile apartenenției la Uniunea Europeană, cu un impact vizibil asupra calității vieții și a dezvoltării comunităților în care trăiesc. România este astăzi mai puternică, mai sigură, are mai multe oportunități de dezvoltare și progres pentru că este membră a Uniunii Europene”, anunță într-un comunicat Guvernul României.

Potrivit reprezentanților Guvernului, Uniunea Europeană este un proiect comun în continuă dinamică și supus provocărilor. ”Ca parte a Uniunii Europene, avem o resposabilitate pentru cetățenii noștri, să rămânem dedicați efortului comun pentru o Europă unită, o economie mai competitivă și un continent mai sigur. O Uniune care ascultă vocea oamenilor și care garantează un viitor mai bun pentru generațiile ce vor veni”, mai menționează Executivul de la București.