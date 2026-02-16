PSD, acuzat că introduce majorări salariale pentru șefii de spitale în plină austeritate

Parlamentarii PSD au propus o serie de amendamente la Ordonanța de Urgență 84/2025, act normativ prin care Guvernul urmărea reducerea cheltuielilor publice, care prevăd majorări salariale semnificative pentru conducerea spitalelor, precum și acordarea unor zile suplimentare de concediu, atrage atenția senatoarea PNL Gabriela Horga.

Liberala Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru buget, acuză PSD că introduce privilegii într-un moment în care se discută despre reducerea cheltuielilor publice.

„În fiecare zi PSD demonstrează, prin fapte, că se opune reformelor și reducerii cheltuielilor publice. Recent, în Comisia de Sănătate a Senatului, PSD a introdus un pachet de amendamente care: majorează salariile conducerii spitalelor de stat față de restul personalului; oferă 3 zile libere plătite în plus pe lună pentru membrii comitetelor directoare, fără afectarea drepturilor salariale (propunere inițială a PSD a fost chiar de 4 zile!); stabilește ca remunerația netă a managerilor să fie cu 20% peste cel mai mare salariu din spital, iar a membrilor comitetului cu 15% peste cel mai mare salariu din unitate”, a scris Horga pe Facebook.

„O lege de reformă este modificată în Parlament până ajunge o lege cu privilegii pentru cei din conducerea spitalelor”

Senatoarea liberală subliniază că noile „privilegii” sunt introduse de PSD într-un proiect de lege „care ar fi trebuit să reformeze sistemul sanitar și să elimine cheltuielile nejustificate”, respectiv Legea de aprobare a OUG nr. 84/2025:

„Acesta este modul în care PSD – în loc să reducă cheltuielile și să modernizeze serviciile publice, așa cum s-a angajat prin programul de guvernare – creează excepții, privilegii și “categorii speciale”. Concluzia e una simplă: O lege de reformă este modificată în Parlament până ajunge o lege cu privilegii pentru cei din conducerea spitalelor,”

„Stoparea privilegiilor este motivul pentru care PSD se opune cu toată forța reformelor în administrație”

Gabriela Horga continuă acuzațiile la adresa social-democraților:

„Stoparea privilegiilor este motivul pentru care PSD se opune cu toată forța reformelor în administrație. Și, din păcate, aceasta nu este o scăpare sau o greșeală! PSD a acționat identic și în alte situații. De exemplu, în companiile din subordinea Ministerului Transporturilor continuă să se majoreze indemnizații cu zeci de mii de lei, cu acordul conducerii ministerului, iar la Ministerul Agriculturii se mimează reforma și restructurarea instituției.Later edit: introduc prin amendamente funcții cu dedicație – excepții pentru parlamentari, care pot să ocupe funcții de conducere în Colegiul Medicilor, dacă aceștia dețin și funcții de conducere în cadrul universităților (oare cine sunt parlamentarii care se califică??)”

Iată ce reiese din amendamentul depus la Senat, consultat de Digi24

„Managerul va avea o remunerație netă cu 20% mai mare decât nivelul de salarizare cel mai mare din unitatea sanitară, iar restul membrilor comitetului director vor avea o remunerație netă cu 15% mai mare decât nivelul de salarizare cel mai mare din unitatea sanitară”.



Unele dintre amendamente, inclusiv cele privind concediile, au fost votate în unanimitate.

Liberalii reclamă lipsa consultării altor comisii

PNL a criticat modul în care au fost adoptate amendamentele, susținând că acestea au fost trecute „în taină”, fără consultarea Comisiei pentru buget, deși modificările au impact financiar.

Amendamentele au fost votate pe 11 februarie în Comisia de Sănătate, comisie raportoare. În plenul de luni, proiectul a fost retrimis la comisii pentru noi dezbateri, inclusiv la Comisia de buget.

Potrivit informațiilor Digi24, USR, UDMR și PNL au votat pentru retrimitere, PSD s-a opus, iar senatorii AUR nu au participat la vot, scoțându-și cartelele.