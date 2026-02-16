search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

PSD, acuzat că introduce majorări salariale pentru șefii de spitale în plină austeritate

0
0
Publicat:

Parlamentarii PSD au propus o serie de amendamente la Ordonanța de Urgență 84/2025, act normativ prin care Guvernul urmărea reducerea cheltuielilor publice, care prevăd majorări salariale semnificative pentru conducerea spitalelor, precum și acordarea unor zile suplimentare de concediu, atrage atenția senatoarea PNL Gabriela Horga.

Gabriela Horga face o serie de acuzații la adresa PSD: FOTO FB Gabriela Horga
Gabriela Horga face o serie de acuzații la adresa PSD: FOTO FB Gabriela Horga

Liberala Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru buget, acuză PSD că introduce privilegii într-un moment în care se discută despre reducerea cheltuielilor publice.

În fiecare zi PSD demonstrează, prin fapte, că se opune reformelor și reducerii cheltuielilor publice. Recent, în Comisia de Sănătate a Senatului, PSD a introdus un pachet de amendamente care: majorează salariile conducerii spitalelor de stat față de restul personalului; oferă 3 zile libere plătite în plus pe lună pentru membrii comitetelor directoare, fără afectarea drepturilor salariale (propunere inițială a PSD a fost chiar de 4 zile!); stabilește ca remunerația netă a managerilor să fie cu 20% peste cel mai mare salariu din spital, iar a membrilor comitetului cu 15% peste cel mai mare salariu din unitate”, a scris Horga pe Facebook.

„O lege de reformă este modificată în Parlament până ajunge o lege cu privilegii pentru cei din conducerea spitalelor”  

Senatoarea liberală subliniază că noile „privilegii” sunt introduse de PSD într-un proiect de lege „care ar fi trebuit să reformeze sistemul sanitar și să elimine cheltuielile nejustificate”, respectiv Legea de aprobare a OUG nr. 84/2025:

„Acesta este modul în care PSD – în loc să reducă cheltuielile și să modernizeze serviciile publice, așa cum s-a angajat prin programul de guvernare – creează excepții, privilegii și “categorii speciale”. Concluzia e una simplă: O lege de reformă este modificată în Parlament până ajunge o lege cu privilegii pentru cei din conducerea spitalelor,”

„Stoparea privilegiilor este motivul pentru care PSD se opune cu toată forța reformelor în administrație”

Gabriela Horga continuă acuzațiile la adresa social-democraților:

Stoparea privilegiilor este motivul pentru care PSD se opune cu toată forța reformelor în administrație. Și, din păcate, aceasta nu este o scăpare sau o greșeală! PSD a acționat identic și în alte situații. De exemplu, în companiile din subordinea Ministerului Transporturilor continuă să se majoreze indemnizații cu zeci de mii de lei, cu acordul conducerii ministerului, iar la Ministerul Agriculturii se mimează reforma și restructurarea instituției.Later edit: introduc prin amendamente funcții cu dedicație – excepții pentru parlamentari, care pot să ocupe funcții de conducere în Colegiul Medicilor, dacă aceștia dețin și funcții de conducere în cadrul universităților (oare cine sunt parlamentarii care se califică??)”

 Iată ce reiese din amendamentul depus la Senat, consultat de Digi24

„Managerul va avea o remunerație netă cu 20% mai mare decât nivelul de salarizare cel mai mare din unitatea sanitară, iar restul membrilor comitetului director vor avea o remunerație netă cu 15% mai mare decât nivelul de salarizare cel mai mare din unitatea sanitară.

Unele dintre amendamente, inclusiv cele privind concediile, au fost votate în unanimitate.

Liberalii reclamă lipsa consultării altor comisii

PNL a criticat modul în care au fost adoptate amendamentele, susținând că acestea au fost trecute „în taină”, fără consultarea Comisiei pentru buget, deși modificările au impact financiar.

Amendamentele au fost votate pe 11 februarie în Comisia de Sănătate, comisie raportoare. În plenul de luni, proiectul a fost retrimis la comisii pentru noi dezbateri, inclusiv la Comisia de buget.

Potrivit informațiilor Digi24, USR, UDMR și PNL au votat pentru retrimitere, PSD s-a opus, iar senatorii AUR nu au participat la vot, scoțându-și cartelele.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția va revizui și taxele și impozitele locale. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
gandul.ro
image
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
mediafax.ro
image
Care este pensia lunară încasată de Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a luat titlul cu Craiova. Suma este incredibilă
fanatik.ro
image
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
libertatea.ro
image
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
digi24.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
digisport.ro
image
Zelenski se dezlănțuie împotriva rușilor: „Du-te dracului în Rusia!” / Ce a generat furia președintelui Ucrainei
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
observatornews.ro
image
Primul concurent care merge la Asia Express 2026! Ce fost fotbalist celebru a semnat cu Antena 1
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Temperaturi neobișnuite în România după ninsori și frig. Cum va fi vremea până la 1 martie
playtech.ro
image
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă l-a refuzat recent pe Donald Trump
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
Robert Duvall, celebrul actor din „The Godfather” și „Apocalypse Now”, s-a stins la 95 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Armata SUA se pregătește pentru operațiuni militare în Iran care ar putea dura săptămâni întregi
mediaflux.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Lilibet Colaj jpg
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
bkg iubiri celebre Antoniu si Cleopatra fb jpg
Marc Antoniu și Cleopatra, povestea cuplului care ar fi putut stăpâni întregul Imperiu Roman...
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Horoscop 17 februarie. Fecioarele simt nevoia de retragere, oportunități de dezvoltare profesională pentru Pești

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!