Recepția organizată de 9 mai, Ziua Europei, la Palatul Cotroceni a fost anulată din cauza crizei politice

Recepția oficială programată la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Europei a fost anulată, a anunțat Administrația Prezidențială a României.

Evenimentul urma să aibă loc sâmbătă, 9 mai 2026, de la ora 18:00, în cadrul manifestărilor dedicate „Zilei Europei”. Potrivit anunțului oficial, decizia a fost luată în contextul politic actual și al evoluțiilor recente.

„Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații”, se arată în comunicatul transmis de Administrația Prezidențială.

Evenimentul făcea parte din seria de manifestări dedicate Zilei Europei, organizate la nivel instituțional la Palatul Cotroceni.

De asemenea, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu va mai ajunge în România pe 9 mai, de Ziua Europei. Decizia anulării vine după ce Parlamentul a adoptat, marți, moțiunea de cenzură împotriva Executivului.