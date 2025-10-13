search
Luni, 13 Octombrie 2025
Premierul Ilie Bolojan, prezent la lansarea unei noi linii de asamblare a Mercedes. „Oamenii aceştia duc România în spate”

Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Sebeş, la lansarea noii linii de asamblare a unităţilor de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, că faptul că Germania este cel mai important partener comercial al României este confirmat şi prin această investiţie pe care grupul Mercedes-Benz o face, de peste 100 de milioane de euro.

Premierul Bolojan, vizită la compania Star Assembly Sebeș FOTO: Gov.ro
Premierul Bolojan, vizită la compania Star Assembly Sebeș FOTO: Gov.ro

”Vreau să mulţumesc conducerii grupului Mercedes, pentru că au decis să facă această investiţie în România, acum, înţeleg, 13 ani, şi de asemenea că au decis să extindă investiţia în ţara noastră. Aceste investiţii înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă acces la pieţe mari, înseamnă locuri de muncă şi înseamnă integrarea industriei româneşti în lanţul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltarea în anii următori. Şi le mulţumesc încă o dată pentru decizia de a investi în România, iar faptul că Germania este cel mai important partener comercial al României este confirmat încă o dată prin această investiţie pe care grupul Mercedes-Benz o face, o investiţie de peste 100 de milioane de euro”, a spus premierul Bolojan, în discursul susţinut la lansarea noii linii de asamblare a unităţilor de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, în cadrul companiei Star Assembly Sebeş, scrie News.

Şeful Executivului a precizat că doar când ne uităm la ceea ce înseamnă liniile de asamblare înţelegem ceea ce înseamnă un transfer tehnologic important. El i-a felicitat şi pe cei peste 1.500 de angajaţi care lucrează la Sebeş şi pe cei care lucrează în cealaltă unitate de producţie, de la Blaj.

Oamenii aceştia duc România în spate. Acesta este adevărul. Oamenii care lucrează în economia reală, sunt oamenii care într-adevăr, prin munca lor, plătesc zi de zi impozitele la bugetul de stat, ne permit nouă să facem, mai bine sau mai rău putem să discutăm asta, investiţii publice şi vă asigur de tot respectul meu pentru toţi cei care lucraţi în aceste companii şi pentru cei care lucrează în sectorul privat din România, pentru că la fiecare piesă produsă plătiţi impozite şi taxe cu care acest stat funcţionează”, a subliniat premierul Bolojan.

Potrivit premierului, ”atunci când o investiţie străină vine într-o ţară, contează cum arată ţara respectivă, contează stabilitatea de acolo, contează predictibilitatea, dar când se duc într-un loc sau altul, contează şi atitudinea autorităţilor locale (..) dacă ai un parteneriat să faci un învăţământ dual, dacă anumite racordări la utilităţi se rezolvă repede şi cu siguranţă”.

”Ca să ai asemenea investiţii înseamnă că ai avut o atitudine potrivită, ca autoritate locală. (..) Autorităţile locale sunt acţionari în aceste companii. Gândiţi-vă că peste 60% din impozitul pe salarii, care se plăteşte de către companii, este venit direct la bugetul local. Probabil că la fiecare o sută de piese pe care o produceţi, să ştiţi că una o livraţi primăriei din Sebeş. Acesta este adevărul. Şi atunci, când pe teritoriul unei localităţi avem o fabrică mare, care are angajaţi toţi pe carte de muncă, care sunt plătiţi cu salarii bune, asta înseamnă dezvoltare, asta înseamnă venituri la bugetul local şi de acolo poţi să faci un spital care se arate mai bine, o şcoală care arată mai bine, condiţii pentru oameni şi asta înseamnă, deci, parteneriatul public-local”, a mai subliniat şeful Executivului.

Ilie Bolojan a arătat că, în calitate de premier, este conştient de ceea ce înseamnă menţinerea României ca o ţară în care investiţiile străine să poate veni, să fie o ţară sigură, o ţară predictibilă.

”Nu putem recupera întârzierele pe care le avem, nu putem avea o economie sănătoasă, fără un mix de investiţii ale companiilor româneşti, dar şi ale companiilor străine, care, aşa cum vedeţi, înseamnă un transfer important de tehnologie şi, aşa cum am spus, de acces la piaţă. Şi aceste politici trebuie menţinute în continuare şi se cuvine să mulţumesc tuturor celor care, atunci când s-a făcut acest aranjament instituţional, au contribuit la planificarea acestei investiţii, inclusiv prin ajutorul de stat pe care guvernele României l-au asigurat. Deci mulţumesc tuturor celor care au contribuit la acest aranjament, parlamentari, ministri, premieri, pentru că astăzi vedem un rezultat a unor politici publice de a susţine investiţii străine, ceea ce înseamnă tehnologie, locuri de muncă şi o economie sănătoasă”, a declarat el.

Potrivit premierului, ceea ce face Mercedes aici înseamnă atât susţinerea învăţământului local, dar şi responsabilitatea socială.

”Ştim că, dacă vrem să avem o ţară competitivă, trebuie să avem o forţă de muncă calificată. Şi susţinerea învăţământului dual este un element important pe care trebuie să îl încurajăm şi în anii următori, în aşa fel încât acolo unde avem companii puternice care au nevoie de forţă de muncă calificată, să avem şi oameni pregătiţi direct din şcoală, pentru că câştigă oamenii aceia, câştigă companiile şi câştigă comunitatea. Şi vreau să-i felicit pentru implicarea în ceea ce înseamnă învăţământul dual”, a spus premierul.

Bolojan a mulţumit şi pentru responsabilitatea social, prin construirea unei grădiniţe, ceea ce înseamnă un lucru important pentru comunitatea locală şi asta înseamnă o companie în interesul comunităţii.

