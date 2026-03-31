Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Ponta, după scandalul repatrierii fiicei sale din Dubai: „Am depus prima sesizare împotriva ministrului Oana Ţoiu la CNCD. Urmează o plângerea penală la Parchetul General”

Fostul premier Victor Ponta a anunțat marți depunerea unei sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu, în legătură cu situația fiicei sale, despre care susține că nu a fost inclusă pe lista pasagerilor unui zbor de repatriere din Dubai. Fostul lider PSD a precizat că săptămâna viitoare va depune și o plângere penală.

Sesizarea depusă de Irina Ponta. FOTO FB Victor Ponta
„Azi am depus prima sesizare împotriva doamnei ministru Oana Țoiu la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Urmează, săptămâna viitoare, și plângerea penală la Parchetul General” a scris politicianul pe Facebook.

Ponta spune că demersul său nu mai vizează strict situația fiicei sale:

„Ea a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase universități americane din lume și, din toamnă, va merge acolo la studii. De la acea universitate nu o poate scoate doamna Țoiu și nici nu va spune nicio hienă, focă sau „hering” userist că „s-a băgat în față” . Este vorba despre dorința mea ca niciun minor din România să nu mai fie discriminat de niște neoameni ajunși în funcții înalte, niște fanatici orbiți de ură și invidie! Este necesitatea pentru societate noastra sa ii sancționăm pe ticalosii care se luptă cu niște copii ca sa se răzbune pe părinții acestora! Mai este un obiectiv important: să vedem dacă instituțiile statului își fac datoria legală sau au devenit total blocate de frică în fața propagandei useriste”, 

Ponta susține că fiica sa figura pe lista întocmită de consulat, însă nu a fost urcată în aeronavă.

„Toate elementele de fapt și legale sunt acum clare: legea prevede ce trebuie să facă reprezentanții MAE în cazul unui cetatean roman minor, neînsoțit, aflat într-o zonă de război. Avem atașată și lista întocmită de consulat, pe care se află Irina, precum și lista pasagerilor din zborul respectiv, în care au rămas 14 locuri neocupate și în care jumătate au fost persoane majore care nici măcar nu însoțeau minori. Instituțiile statului român trebuie să aplice legea sau să ne arate tuturor că miniștrii USR sunt deasupra legii, beneficiari ai protecției speciale oferite din afara României! Atât!”, a mai scris fostul președinte PSD pe pagina sa de socializare.

MAE a neagă eliminarea fiicei lui Ponta de pe listă: „Numărul de locuri alocate cetățenilor români, complet ocupat”

Amintim că respectiva cursă aeriană (Oman - București), în care nu a prins loc fiica lui Victor Ponta, a fost realizată prin Mecanismul de protecție civilă european. Potrivit MAE, au fost îmbarcați 127 de cetățeni români dintre care 95 de minori din grupuri de școlari din Neamț, Suceava, Vrancea și 39 de cetățeni străini.

Operațiunile de repatriere realizate prin acest mecanism european sunt, de fapt, organizate de fiecare stat membru, însă UE poate acoperi până la 75% din costurile eligibile pentru zboruri cu o condiție: cel puțin 30% din locurile disponibile sunt oferite cetățenilor din alte țări ale UE.

Într-un comunicat al MAE se arată că într-adevăr și în cursa care a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinația București, operată vineri, 6 martie, 30% dintre locuri au fost rezervate cetățenilor UE care nu sunt români, pentru a se respecta condiția mecanismului european.

Astfel, în cursa s-au aflat: 127 de cetățeni români dintre care 95 de minori care au făcut parte din grupurile de școlari din județele Neamț, Suceava, Vrancea și 39 de cetățeni europeni.

MAE a precizat că numărul de locuri alocate cetățenilor români în acest zbor a fost complet ocupat și a negat eliminarea fiicei lui Ponta de pe listă.

