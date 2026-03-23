search
Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Patru plângeri penale la DNA împotriva ministrului de Externe, Oanei Țoiu, după scandalul repatrierii fiicei lui Ponta

0
0
Publicat:

Patru plângeri penale formulate împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, au fost înregistrate la Direcția Națională Anticorupție și ulterior transmise de procurorii anticorupție către Parchetul General, după scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu.

Patru plângeri penale o vizează pe Oana Țoiu. FOTO Profimedia

Sesizările au apărut în contextul scandalului declanșat după ce ex-premierul Victor Ponta, fost președinte PSD, a acuzat că fiica da de 17 ani nu ar fi fost primită la bordul unui avion de repatriere din Dubai, organizat după izbucnirea conflictelor armate din regiune, potrivit TVR Info.

Reclamanții (care nu sunt părinții minorei) susțin că decizia ar fi aparținut Oanei Țoiu și acuză lipsa de transparență în stabilirea ordinii și criteriilor de evacuare a românilor aflați în zona afectată.

Potrivit acestora, procedura ar fi fost neclară, iar selecția pasagerilor, arbitrară.

Deocamdată, Daciana Sârbu și Victor Ponta nu au depus plângeri în legătură cu incidentul.

Ponta anunțase că depune plângere penală împotriva Oanei Țoiu

Săptămâna trecută, Victor Ponta a anunțat că va depune plângerea penală la Parchet săptămâna viitoare împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Ponta a strâns deja toate probele.

„Nu am discutat cu Nicușor Dan. Vom face plângere penală. Am strâns toate datele, avem lista cu toți cei care au fost în avion, sunt o mulțime de majori, oameni cu pile de pe la Neamț. Probabil, săptămâna viitoare voi merge la Parchet. Au mințit și au încălcat legea”, a declarat Victor Ponta pentru Gândul.

Victor Ponta, atac la adresa USR: „Sunt niște scelerați!”

 Potrivit acestuia, fiica sa era înscrisă pe listă, iar aeronava a plecat cu locuri goale și cu persoane majore la bord. 

„Este o HG care la asta se referă, obligația statului român față de minorii aflați în zonele de conflict. Atenție! Nu trebuia să fie pe nicio listă! E pe listă. Dar nu trebuia să fie pe nicio listă. Orice copil român care se duce acum în Ghana sau în Noua Zeelandă sau în Peru, la consulat, consulul e obligat să îl sprijine, dacă e un minor neînsoțit, aflat într-o zonă de conflict. Faptul că un partid parlamentar primește bani de la bugetul de stat, milioane de euro ca să se războiască cu niște copii arată că sunt niște scelerați, că societatea a luat-o razna”, a transmis Ponta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Zodia binecuvântată de rune înainte de Paște, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „O perioadă excelentă”
gandul.ro
image
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
mediafax.ro
image
Câți bani pierde FRF dacă naționala României ratează calificarea la CM 2026. FIFA pune în joc premii uriașe
fanatik.ro
image
Cristian Tudor Popescu se ia de „românii trumpiți” și dă vina pe Donald Trump pentru creșterea prețului la peste 10 lei la pompă
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
cancan.ro
image
Șanse aproape zero ca ajutoarele la pensie să se dea înainte de Paște. Banii, „blocați” la CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Cum pot lua bucureştenii ajutorul de 200 de lei pentru carburant. Condiţii pentru a primi banii de la primărie
playtech.ro
image
„E gata! Definitiv!” Cale liberă pentru construirea stadionului de 100 de milioane de euro din orașul istoric al României: care e capacitatea arenei?
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
Populația e avertizată să se adăpostească. Mesaj Ro-Alert în țara noastră
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia
click.ro
image
Alexia Eram, viață de succes la 25 de ani, dar cu un „defect”: „Sunt prea...”
click.ro
image
Alimentul de care Diana Munteanu nu se mai atinge: „Pur și simplu nu o mai pot mânca”. Ce face pentru a arăta impecabil la 47 de ani
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clinica Oanei Zăvoranu, făcută una cu pământul! Executorii au scos pe ușă aparatura de milioane
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului