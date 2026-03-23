Patru plângeri penale la DNA împotriva ministrului de Externe, Oanei Țoiu, după scandalul repatrierii fiicei lui Ponta

Patru plângeri penale formulate împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, au fost înregistrate la Direcția Națională Anticorupție și ulterior transmise de procurorii anticorupție către Parchetul General, după scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu.

Sesizările au apărut în contextul scandalului declanșat după ce ex-premierul Victor Ponta, fost președinte PSD, a acuzat că fiica da de 17 ani nu ar fi fost primită la bordul unui avion de repatriere din Dubai, organizat după izbucnirea conflictelor armate din regiune, potrivit TVR Info.

Reclamanții (care nu sunt părinții minorei) susțin că decizia ar fi aparținut Oanei Țoiu și acuză lipsa de transparență în stabilirea ordinii și criteriilor de evacuare a românilor aflați în zona afectată.

Potrivit acestora, procedura ar fi fost neclară, iar selecția pasagerilor, arbitrară.

Deocamdată, Daciana Sârbu și Victor Ponta nu au depus plângeri în legătură cu incidentul.

Ponta anunțase că depune plângere penală împotriva Oanei Țoiu

Săptămâna trecută, Victor Ponta a anunțat că va depune plângerea penală la Parchet săptămâna viitoare împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Ponta a strâns deja toate probele.

„Nu am discutat cu Nicușor Dan. Vom face plângere penală. Am strâns toate datele, avem lista cu toți cei care au fost în avion, sunt o mulțime de majori, oameni cu pile de pe la Neamț. Probabil, săptămâna viitoare voi merge la Parchet. Au mințit și au încălcat legea”, a declarat Victor Ponta pentru Gândul.

Victor Ponta, atac la adresa USR: „Sunt niște scelerați!”

Potrivit acestuia, fiica sa era înscrisă pe listă, iar aeronava a plecat cu locuri goale și cu persoane majore la bord.

„Este o HG care la asta se referă, obligația statului român față de minorii aflați în zonele de conflict. Atenție! Nu trebuia să fie pe nicio listă! E pe listă. Dar nu trebuia să fie pe nicio listă. Orice copil român care se duce acum în Ghana sau în Noua Zeelandă sau în Peru, la consulat, consulul e obligat să îl sprijine, dacă e un minor neînsoțit, aflat într-o zonă de conflict. Faptul că un partid parlamentar primește bani de la bugetul de stat, milioane de euro ca să se războiască cu niște copii arată că sunt niște scelerați, că societatea a luat-o razna”, a transmis Ponta.