Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE

Împărțirea funcțiilor de conducere din Parlament, la startul sesiunii de toamnă, a generat o nouă înfrângere a liderului PNL, Ilie Bolojan, în fața principalului rival din partid. În acest moment, Bolojan poartă războaie politice pe mai multe fronturi: și în coaliția de guvernare, și în propriul partid, și în relația cu președintele Nicușor Dan.

Nouă sesiune a Parlamentului a dus la noi lupte interne în PNL. Pentru funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, post alocat liberalilor pe baza algoritmului parlamentar, au concurat Raluca Turcan și Adrian Cozma. În ultima jumătate de an, postul a fost ocupat de Raluca Turcan, fost președinte interimar al PNL și ministru în mai multe guvernare. De asemenea, Raluca Turcan era sprijinită pentru a rămâne în funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților chiar de liderul PNL Ilie Bolojan, susțin surse politice pentru Adevărul.

Însă cel care s-a impus la votul intern a fost Adrian Cozma, deputat la al doilea mandat. Cum a reușit? Cozma a fost sprijinit intens de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, unul dintre cei mai influenți lideri PNL în acest moment. De altfel, Thuma controlează mai multe organizații PNL din sudul țării, dar și din Moldova, susțin sursele citate.

Hubert Thuma este principalul rival al premierului Ilie Bolojan în interiorul PNL. La congresul partidului din luna iulie, Thuma a reușit să o impună pe Nicoleta Pauliuc în funcția de prim-vicepreședinte al PNL, în detrimentul lui Alin Tișe, președintele CJ Cluj și unul dintre apropiații lui Ilie Bolojan. Acum, Thuma l-a propulsat pe Adrian Cozma în detrimentul Ralucăi Turcan, care a rămas simplu deputat, fără nicio funcție nici în Parlament, nici în partid.

Totodată, Hubert Thuma se numără printre liberalii care vor să amâne alegerile pentru Capitală, susțin surse liberale pentru Adevărul. Thuma nu acceptă ca PNL să-l susțină pe Cătălin Drulă (USR) pentru funcția de primar general. Și nici liberalul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, nu este sprijinit de președintele CJ Ilfov, în ciuda faptului ca sunt colegi de partid. Hubert Thuma controlează și filiala PNL București, condusă scriptic de Sebastian Burduja.

În acest moment, premierul Ilie Bolojan duce mai multe lupte politice. În primul rând, în coaliția de guvernare, acolo unde PSD și UDMR îi blochează constant reformele. În al doilea rând, în propriul partid, unde președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, încearcă să-i submineze puterea. Și nici relația dintre premier și președintele țării nu este foarte caldă. Președintele Nicușor Dan i-a reproșat premierului Bolojan că a deschis prea multe fronturi de luptă și că este “inflexibil” în discuțiile din coaliția de guvernare, susțin surse citate.