Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan susține că partidele au o răspundere pentru situația actuală, iar atacurile între parteneri reprezintă un „calcul greșit”. Șeful Guvernul mai spune că într-o coaliție de patru partide nu este ușor, „pentru că există un istoric, există poziționări diferite față de o temă sau alta”.

Premierul Ilie Bolojan FOTO: govr
Premierul Ilie Bolojan FOTO: govr

Șeful Guvernului a comentat atacurile venite din partea liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Toți cei care facem parte din această coaliție, susținem proiectele pe care convenim în coaliție (...) Avem responsabilitatea de a scoate țara din această stare dificilă. Eu nu mă ascund. Cei care au fost anii trecuți la guvernare, inclusiv partidele noastre, au o răspundere pentru situația în care s-a ajuns. (...) Eu în toate aceste luni și în anii pe care i-am avut în administrație, am căutat să îmi respect partenerii, să construiesc încredere. (...) În condițiile în care ai parteneri, care au dispute între ei....calculele că atacarea partenerului de guvernare ți-ar putea aduce niște voturi, sunt greșite”, a spus Bolojan, la TVR1. 

Potrivit premierului, într-o coaliție de patru partide nu este ușor, „pentru că există un istoric, există poziționări diferite față de o temă sau alta”.

„Dar atunci când cheltui mai mult decât îți poți permite, nu există soluții fără să deranjezi pe cineva”, a subliniat Bolojan.

Reamintim că liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că guvernarea nu mai trebuie făcută cu toporul. El a mai spus că social-democrații nu vor accepta soluții impuse în cadrul coaliției de guvernare, subliniind că partidul său susține dialogul, nu unanimitatea forțată.

„Am fost tot timpul cei care am mers, am discutat, n-am dat ultimatumuri, am mers și am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției și suntem cei care am fost parte activă la dialog. Noi suntem adepții dialogului, nu unanimității. De aceea le dau dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul coaliției, nu impuneri de soluții și nu unanimități. Noi suntem un partid cu specific social-democrat, așa cum am spus și la început, într-o coaliție de dreapta și înțelegem să ne ținem de principiile care ne definesc. Și lucrul ăsta nu-l facem astăzi, nu l-am făcut doar ieri și ce-l facem de când facem politică”, a spus Grindeanu.

Politică

