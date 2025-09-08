PSD anunță că va depune în Parlament trei proiecte de lege prin care propune modificări la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Două dintre ele vor fi înregistrate astăzi, vizând eliminarea contribuției pentru mame aflate în concediu de creștere copil, veterani de război, deținuți politici și personal monahal.

„Împreună cu colegii mei de la Senat şi cu colegii de la Camera Deputaţilor, aşa cum am anunţat noi în urmă cu ceva timp, depunem astăzi două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1, şi anume la CASS pentru deţinuţii politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal şi de asemenea indemnizaţia pentru creşterea copiilor, care se adresează bineînţeles mamelor”, a anunțat Sorin Grindeanu, la Parlament.

„Sunt lucruri pe care le-am spus şi când a fost adoptat Pachetul 1 de măsuri, de asemenea le-am spus şi le-am susţinut, aceste lucruri, în coaliţie pentru a fi corectate acum, când vorbim de pachetul 2. Nefiind adoptate şi nefiind acceptate de restul colegilor, noi înţelegem să nu renunţăm, să facem aceste proiecte de lege, care sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1”, a mai declarat Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.

„Considerăm că este o măsură absolut necesară şi o reparare a unei dreptăţi care s-a făcut femeilor, în condiţiile în care vorbim de persoane aflate într-o situaţie de vulnerabilitate economică şi a stării de sănătate şi, doi, în condiţiile în care România se confruntă cu o mare problemă de natalitate. Considerăm că această măsură din pachetul 1 va duce şi la o degradare a stării de sănătate a mamei, implicit a copilului, dar şi la o scădere a natalităţii, dacă este menţinută. Menţionez că 30% din mamele aflate în concediul de creştere a copilului au o îndemnizaţie în jur de 1.600 de lei”, a declarat vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu, cea care a anunțat măsura.

Al doilea proiect vizează scutirea veteranilor de război, văduvelor acestora, invalizilor, foștilor deținuți politici și a călugărilor. „Ni se pare nedrept ca 418 oameni din România să mai plătească această contribuție”, a explicat fostul ministru al Muncii, Marius Budăi.

„Eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, precum și pentru personalul monahal – călugări și călugărițe. Această măsură se justifică atât prin impactul bugetar scăzut, cât și prin importanța ei socială, morală și umanitară”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Un al treilea proiect, care urmează să fie depus în zilele următoare, introduce plata CASS pentru ucrainenii care primesc indemnizații din partea statului român.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și-a exprimat încrederea că PNL va susține aceste inițiative, deși propunerile nu au fost agreate în ultimele ședințe ale Coaliției: „Eu nu cred că colegii de la PNL nu vor vota un proiect de lege care se referă la scutirea CASS pentru deținuții politici. Sunt măsuri reparatorii, niste excese care trebuie reparate”.