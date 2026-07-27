PNL și USR depun amendament la Legea integrității. Vor declarații de interese financiare publice pentru demnitari

Parlamentarii PNL au depus, împreună cu cei ai USR, un amendament la Legea integrității prin care propun introducerea obligației depunerii unei declarații de interese financiare pentru toți demnitarii și persoanele care exercită funcții publice de autoritate.

Potrivit liberalilor, obligația i-ar viza inclusiv pe președintele României, prim-ministru, parlamentari, precum și conducerea unor instituții publice precum ASF, BNR, Consiliul Concurenței, Avocatul Poporului sau CSM.

Conform amendamentului, declarațiile de interese financiare vor deveni publice în termen de cel mult 60 de zile de la generarea lor de către Agenția Națională de Integritate, prin platforma e-DAI.

„România are nevoie de standarde solide de integritate și de un control eficient al conflictelor de interese”, au transmis reprezentanții PNL, care le solicită tuturor parlamentarilor să voteze atât noua Lege a integrității, cât și amendamentul privind declarațiile de interese financiare, în cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului.

Inițiativa vine în contextul dezbaterilor privind modificarea legislației referitoare la declarațiile de avere și de interese, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).