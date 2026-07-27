PSD depune un amendament la Legea ANI. Declarațiile de avere ar urma să rămână publice

Parlamentul s-a reunit luni în sesiune extraordinară, după vacanța parlamentară, pentru a dezbate o serie de proiecte legislative considerate esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Camera Deputaților și Senatul au început lucrările în plen, urmând ca în zilele următoare proiectele să fie analizate și în comisiile de specialitate, înainte de votul final.

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Pe agenda sesiunii se află reforme cu o miză financiară de peste 3,8 miliarde de euro, printre care modificările privind Agenția Națională de Integritate (ANI), Codul Urbanismului, reforma funcției publice, stimularea personalului ANAF și al Autorității Vamale, precum și pachetul privind decarbonizarea. În schimb, legea salarizării unitare nu se află, deocamdată, pe ordinea de zi, urmând să fie discutată într-o viitoare sesiune extraordinară, după finalizarea negocierilor.

Social-democrații vor propune ca declarațiile de avere să fie în continuare publicate, iar amendamentul are șanse să fie adoptat chiar și fără voturile parlamentarilor UDMR.

În schimb, în ceea ce privește obligația declarării bunurilor și veniturilor soțului sau soției, PSD nu va propune modificări față de decizia Curții Constituționale. Astfel, soțul sau soția nu vor fi obligați să își declare averea în declarația de avere depusă de demnitar sau funcționarul public.

Dezbaterea din Comisia juridică are loc în contextul în care Legea ANI se află pe agenda sesiunii extraordinare a Parlamentului, iar forma finală a proiectului urmează să fie stabilită înainte de votul din plen.

Anterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul va susține Legea Integrității doar în forma agreată cu Agenția Națională de Integritate și în concordanță cu deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„PSD nu va susține modificări care slăbesc atribuțiile ANI sau creează portițe pentru liderii USR care au probleme cu legea”, a declarat liderul social-democrat.