Ce pune la cale PSD în spatele ușilor închise. Cu cine vrea să facă Guvernul dacă PNL rămâne în opoziție. Dîncu: „Grindeanu e pregătit”

PSD consideră că refacerea coaliției cu PNL, USR și UDMR rămâne „cea mai fezabilă” formulă de guvernare, în ciuda faptului că liberalii au anunțat că vor rămâne în opoziție, iar USR a exclus o nouă colaborare cu social-democrații.

Declarația a fost făcută de Vasile Dîncu, vicepreședintele PSD, care a subliniat că partidul nu ia în calcul susținerea unui guvern minoritar condus de liderul liberal Ilie Bolojan, potrivit Știrilor ProTV.

Întrebat dacă PSD ar putea susține un executiv minoritar format de PNL și USR, în ipoteza în care Ilie Bolojan ar fi propus din nou premier, Dîncu a respins categoric scenariul.

„Noi l-am dat jos ca să-l punem înapoi? Este ilogic”, a afirmat acesta.

Coaliția lărgită, „singura variantă realistă”

Potrivit lui Vasile Dîncu, revenirea la formula PSD–PNL–USR–UDMR este „varianta ideală”, chiar dacă pozițiile publice ale partenerilor par, în acest moment, incompatibile. Vicepreședintele PSD a amintit că PNL și-a schimbat rapid deciziile politice și în trecut, sugerând că o renegociere nu este exclusă.

Guvern PSD–UDMR? „Nu acum, dar nu excludem nimic”

O eventuală formulă minoritară PSD–UDMR nu se află în prezent pe masa negocierilor, însă social-democratul admite că ar putea deveni o opțiune dacă variantele preferate eșuează:

„Când cad variantele ideale, se pot discuta și altele, chiar dacă nu sunt de dorit”.

„Nu avem niciun proiect comun cu AUR”. Grindeanu, „pregătit” pentru funcția de premier

În ceea ce privește speculațiile privind o posibilă colaborare cu AUR, Dîncu a respins ferm ideea:

„Nu ne-am asociat în niciun fel. Nu avem niciun proiect comun cu AUR”, a precizat social-democratul, adăugând că PSD se poate intersecta punctual cu orice partid pe anumite teme.

Vicepreședintele PSD a declarat că liderul partidului, Sorin Grindeanu, ar fi pregătit să preia funcția de premier, dar susține că PSD nu are în acest moment un astfel de proiect politic:

„Președintele PSD este pregătit în orice moment să facă politică la nivel executiv”.

Premier tehnocrat? „Teoretic, orice e posibil”

Vasile Dîncu nu a exclus nici varianta unui premier tehnocrat, dar a subliniat dificultatea unei astfel de formule:

„Cine îl susține pe tehnocrat? Practic, nu este simplu”, a declarat social-democratul.