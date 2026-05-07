search
Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Oamenii înțeleg cine reformează și cine apără privilegiile corupților. PNL intră în opoziție cu fruntea sus

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În viața politică, te confrunți și cu situații în care, ca partid, sau ca lider, trebuie să alegi între confort și tăria de caracter. Între funcții de dragul funcțiilor și cuvânt dat. Sau între a rămâne agățat de putere cu orice preț ori a spune oamenilor adevărul.

50 de membri ai Biroului Politic Național au susținut trecerea în opoziție FOTO Mediafax
50 de membri ai Biroului Politic Național au susținut trecerea în opoziție FOTO Mediafax

Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal au ales claritatea.

Marți, după o dezbatere lungă, serioasă și, aș spune eu, vie, așa cum se întâmplă mereu într-un partid democratic, în care deciziile se dezbat cu adevărat, conducerea PNL a votat intrarea în opoziție. 50 de membri ai Biroului Politic Național au susținut această decizie. Între cei care și-au exprimat votul, printre care și eu, decizia a fost unanimă.

Asta arată, înainte orice, un lucru important. Acela că PNL a discutat, a cântărit, a decis și își asumă public hotărârea luată.

PNL a spus încă înainte de votul moțiunii că nu va mai face alianță cu PSD. A spus-o public, nu în culise. A spus-o în mod repetat. Iar după votul moțiunii, PNL și-a respectat cuvântul. Într-o politică românească obosită de răzgândiri, de combinații și de formule toxice, respectarea cuvântului dat devine, iată, normalitate pentru noi, pentru liberalii creștin-democrați.

PSD a ales să dărâme Guvernul condus de Ilie Bolojan în mijlocul unei crize economice. PSD a ales să voteze alături de AUR. PSD a ales să blocheze o guvernare care începuse să atingă privilegii, sinecuri și rețele care ani de zile au fost ferite de reformă. Iar cine provoacă o criză, are acum obligația să vină cu soluția, să își asume guvernarea și să răspundă în fața românilor pentru consecințe.

Este clar că în ultimele luni Guvernul Bolojan a deranjat pentru că a intrat în zone în care prea mulți au preferat să nu intre.

Ilie Bolojan a vorbit despre disciplină bugetară. A atacat risipa. A pus presiune pe privilegiile ascunse în instituții și diverse mecanisme obscure. Bolojan a cerut ordine într-un stat obișnuit prea mult timp cu excepții, protecții de undeva și aranjamente. Când aprinzi lumina într-o cameră ținută ani la rând în întuneric, cei care au trăit bine acolo reacționează. Iar reacția a venit prin moțiune. Românii au văzut și au înțeles.

Și tocmai de aceea vreau să spun un lucru care contează și el foarte mult. Ilie Bolojan pleacă din funcția de premier demis, dar nu pleacă învins politic. Dimpotrivă. Pleacă având de partea sa respectul unei părți importante din societate, tocmai pentru că oamenii au văzut diferența dintre vorbărie și acțiune. Au văzut un om care nu a fugit de decizii grele. Asta nu doar acum, ci în întreaga sa activitate. Au văzut un lider care nu a tratat statul ca pe o pradă, ci ca pe o responsabilitate, ca pe o datorie de a lăsa ceva mai bun în urma sa. Românii au văzut un om politic pentru care onestitatea și curajul au fost practici de guvernare. Trăite și aplicate zilnic.

De aceea, această moțiune spune mai multe, mult mai multe, despre cei care au votat-o decât despre cel împotriva căruia a fost votată.

Ea spune că reforma îi doare pe corupți și că privilegiile se apără, iată, prin orice mijloc. Mai spune că atunci când un guvern începe să miște lucrurile în profunzime, vechiul sistem își adună forțele și lovește.

Da, PNL intră în opoziție, dar opoziția nu înseamnă retragere.

Vreau să fie clar. PNL va folosi toate pârghiile parlamentare pentru a susține jaloanele din PNRR, programul SAFE, aderarea la OCDE și menținerea echilibrelor bugetare. România are obligații europene, ținte strategice și angajamente majore. Acestea nu dispar pentru că PSD a ales să joace politic împotriva stabilității.

Modernizarea României trebuie să meargă mai departe. Cu un stat mai eficient, cu banii publici folosiți într-un mod responsabil și cu instituții care muncesc pentru cetățeni. Aveam și ieri, avem și azi și vom avea și mâine nevoie de reforme care curăță, simplifică și întăresc țara. Așa cum a dorit și a făcut Ilie Bolojan. Acesta, consider eu, este drumul pe care PNL trebuie să construiască un pol politic serios, pro-european, liberal și reformist.

Există și un semnal important din societate. Românii înțeleg tot mai bine ce s-a întâmplat. Sondajele arată deja PNL peste PSD cu patru procente, iar Ilie Bolojan a crescut cu opt procente în doar trei săptămâni, depășind 30% încredere. Aceste cifre arată că oamenii pot recunoaște seriozitatea atunci când o văd. Și că pot recunoaște curajul. Românii pot, în mod evident, recunoaște diferența dintre cei care reformează și cei care blochează.

Pentru PNL începe acum o etapă nouă. Mai grea, dar mai clară. Va fi o etapă în care partidul poate reconstrui încrederea, poate apăra reformele din Parlament și poate vorbi direct cu românii care vor ordine în țară și în stat, care vor seriozitate și dezvoltare.

PSD a ales criza. PSD trebuie să își asume consecințele.

Noi, liberalii, am ales cuvântul dat. PNL merge în opoziție cu fruntea sus.

Mai multe de la Gheorghe Falcă

Cum încearcă Rusia să ne manipuleze. Exemplu concret!
Opinii
Debirocratizare, digitalizare și reforma administrației. Statul în slujba cetățeanului, acum!
Opinii
Un popor care nu-și cunoaște trecutul este condamnat să-l repete. Și să suporte consecințele!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
„După Bolojan, prăpădul” pare să fie mesajul pe care PNL îl transmite, după votul de retragere în opoziție. Cum explică sociologii sacrificarea coaliției „pro-occidentale” pentru un singur om și virajul brusc de discurs al liberalilor
gandul.ro
image
Ce decide că vei fi avea succes: ADN-ul sau mediul în care ai crescut?
mediafax.ro
image
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!
fanatik.ro
image
Cele mai scumpe cireșe din lume: au formă de inimă și iubitorii luxului ajung să plătească chiar și 300 de euro pentru o singură bucată
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Victoria, mătuşa-erou care și-a dus nepoata aflată în travaliu la spital: Mă rugam să-mi iasă poliția în faţă
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cât costă o vacanță la mare în luna mai. Mamaia, Costinești și Vama Veche, în programul „Litoralul pentru toți”
playtech.ro
image
Câți bani au primit eroii de la Sevilla după ce au câștigat Cupa Campionilor Europeni. Sumele pe care le-au încasat
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
UPDATE SURSE Trump scade miza la București. Cine sunt greii care vin la Summitul B9
cotidianul.ro
image
Potop de demisii în PNL, anunţul făcut de Bolojan în direct
romaniatv.net
image
Curs valutar BNR joi, 7 mai: Euro a scăzut în România! Răsturnare de situație
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Moment astral puternic pe 8 mai. Luna în Vărsător schimbă destinul a trei zodii
click.ro
image
Ce pun evreicele în supa de pui să o facă mai gustoasă decât cea românească. Secretul stă în ingredientele pentru găluște
click.ro
image
5 lucruri pe care gospodinele care au mereu bucătăria curată nu le fac niciodată
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
image
Moment astral puternic pe 8 mai. Luna în Vărsător schimbă destinul a trei zodii

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”