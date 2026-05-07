Oamenii înțeleg cine reformează și cine apără privilegiile corupților. PNL intră în opoziție cu fruntea sus

În viața politică, te confrunți și cu situații în care, ca partid, sau ca lider, trebuie să alegi între confort și tăria de caracter. Între funcții de dragul funcțiilor și cuvânt dat. Sau între a rămâne agățat de putere cu orice preț ori a spune oamenilor adevărul.

Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal au ales claritatea.

Marți, după o dezbatere lungă, serioasă și, aș spune eu, vie, așa cum se întâmplă mereu într-un partid democratic, în care deciziile se dezbat cu adevărat, conducerea PNL a votat intrarea în opoziție. 50 de membri ai Biroului Politic Național au susținut această decizie. Între cei care și-au exprimat votul, printre care și eu, decizia a fost unanimă.

Asta arată, înainte orice, un lucru important. Acela că PNL a discutat, a cântărit, a decis și își asumă public hotărârea luată.

PNL a spus încă înainte de votul moțiunii că nu va mai face alianță cu PSD. A spus-o public, nu în culise. A spus-o în mod repetat. Iar după votul moțiunii, PNL și-a respectat cuvântul. Într-o politică românească obosită de răzgândiri, de combinații și de formule toxice, respectarea cuvântului dat devine, iată, normalitate pentru noi, pentru liberalii creștin-democrați.

PSD a ales să dărâme Guvernul condus de Ilie Bolojan în mijlocul unei crize economice. PSD a ales să voteze alături de AUR. PSD a ales să blocheze o guvernare care începuse să atingă privilegii, sinecuri și rețele care ani de zile au fost ferite de reformă. Iar cine provoacă o criză, are acum obligația să vină cu soluția, să își asume guvernarea și să răspundă în fața românilor pentru consecințe.

Este clar că în ultimele luni Guvernul Bolojan a deranjat pentru că a intrat în zone în care prea mulți au preferat să nu intre.

Ilie Bolojan a vorbit despre disciplină bugetară. A atacat risipa. A pus presiune pe privilegiile ascunse în instituții și diverse mecanisme obscure. Bolojan a cerut ordine într-un stat obișnuit prea mult timp cu excepții, protecții de undeva și aranjamente. Când aprinzi lumina într-o cameră ținută ani la rând în întuneric, cei care au trăit bine acolo reacționează. Iar reacția a venit prin moțiune. Românii au văzut și au înțeles.

Și tocmai de aceea vreau să spun un lucru care contează și el foarte mult. Ilie Bolojan pleacă din funcția de premier demis, dar nu pleacă învins politic. Dimpotrivă. Pleacă având de partea sa respectul unei părți importante din societate, tocmai pentru că oamenii au văzut diferența dintre vorbărie și acțiune. Au văzut un om care nu a fugit de decizii grele. Asta nu doar acum, ci în întreaga sa activitate. Au văzut un lider care nu a tratat statul ca pe o pradă, ci ca pe o responsabilitate, ca pe o datorie de a lăsa ceva mai bun în urma sa. Românii au văzut un om politic pentru care onestitatea și curajul au fost practici de guvernare. Trăite și aplicate zilnic.

De aceea, această moțiune spune mai multe, mult mai multe, despre cei care au votat-o decât despre cel împotriva căruia a fost votată.

Ea spune că reforma îi doare pe corupți și că privilegiile se apără, iată, prin orice mijloc. Mai spune că atunci când un guvern începe să miște lucrurile în profunzime, vechiul sistem își adună forțele și lovește.

Da, PNL intră în opoziție, dar opoziția nu înseamnă retragere.

Vreau să fie clar. PNL va folosi toate pârghiile parlamentare pentru a susține jaloanele din PNRR, programul SAFE, aderarea la OCDE și menținerea echilibrelor bugetare. România are obligații europene, ținte strategice și angajamente majore. Acestea nu dispar pentru că PSD a ales să joace politic împotriva stabilității.

Modernizarea României trebuie să meargă mai departe. Cu un stat mai eficient, cu banii publici folosiți într-un mod responsabil și cu instituții care muncesc pentru cetățeni. Aveam și ieri, avem și azi și vom avea și mâine nevoie de reforme care curăță, simplifică și întăresc țara. Așa cum a dorit și a făcut Ilie Bolojan. Acesta, consider eu, este drumul pe care PNL trebuie să construiască un pol politic serios, pro-european, liberal și reformist.

Există și un semnal important din societate. Românii înțeleg tot mai bine ce s-a întâmplat. Sondajele arată deja PNL peste PSD cu patru procente, iar Ilie Bolojan a crescut cu opt procente în doar trei săptămâni, depășind 30% încredere. Aceste cifre arată că oamenii pot recunoaște seriozitatea atunci când o văd. Și că pot recunoaște curajul. Românii pot, în mod evident, recunoaște diferența dintre cei care reformează și cei care blochează.

Pentru PNL începe acum o etapă nouă. Mai grea, dar mai clară. Va fi o etapă în care partidul poate reconstrui încrederea, poate apăra reformele din Parlament și poate vorbi direct cu românii care vor ordine în țară și în stat, care vor seriozitate și dezvoltare.

PSD a ales criza. PSD trebuie să își asume consecințele.

Noi, liberalii, am ales cuvântul dat. PNL merge în opoziție cu fruntea sus.