AUR îi cere lui Nicușor Dan să-l demită pe Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial după negocierile de culise

AUR îi solicită președintelui Nicușor Dan să-l demită de urgență pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac, după ce acesta a recunoscut că s-a întâlnit cu parlamentari ai AUR, atunci când negocia formarea unei majorități pentru instalarea Guvernului.

AUR consideră că negocierile lui Tomac cu parlamentarii formațiunii reprezintă o imixtiune inacceptabil a Administrației Prezidențiale în viața internă a unui partid parlamentar.

”Alianța pentru Unirea Românilor solicită președintelui României, Nicușor Dan, să-l demită de îndată pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac. Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români. Chiar Eugen Tomac a recunoscut că a inițiat și a participat la aceste discuții. Președintele Nicușor Dan a declarat public la Cluj, în data de 24 iunie 2026, că odată cu nominalizarea unui premier, Administrația Prezidențială nu trebuie să se mai implice în discuțiile dintre partide. Acest principiu a fost încălcat flagrant. Un consilier prezidențial care se implică în astfel de manevre pune în pericol credibilitatea instituției prezidențiale și transformă Cotroceniul într-un actor de negociere politică de culise, în loc să rămână garant al Constituției și al respectului față de Parlament”, potrivit unui comunicat al AUR.

Partidul condus de George Simion consideră că democrația parlamentară din România nu poate fi tratată ca o tarabă unde se negociază voturi pe ascuns, cu ajutorul consilierilor prezidențiali și că astfel de practici subminează încrederea românilor în instituții și trebuie sancționate imediat.

”Solicităm, așadar, demiterea imediată a domnului Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial onorific, o poziție publică clară a președintelui Nicușor Dan prin care să condamne orice formă de imixtiune a Administrației Prezidențiale în treburile interne ale partidelor și respectarea strictă a principiului pe care președintele l-a enunțat el însuși: odată cu nominalizarea unui premier, Cotroceniul nu se mai amestecă în negocierile dintre formațiunile politice”, arată cei de la AUR.

Deputatul AUR Mohammad Murad a făcut declaraţii despre rolul pe care l-ar fi avut consilierul prezidenţial onorific Eugen Tomac în negocierile purtate în acea perioadă.

Murad susţine într-o declaraţie pentru Gândul că Eugen Tomac şi Adrian Veştea au iniţiat o întâlnire la Vila Lac, la care a fost invitat pentru a discuta despre susţinerea parlamentară a Guvernului propus de preşedintele Nicuşor Dan.

„Am fost eu, Tomac şi Veştea, iar toată discuţia a durat un sfert de oră. Eu am avut o singură întâlnire. În cadrul negocierilor au fost cel puţin 20 de întâlniri, dar nu cu mine, ci cu alţii. Erau întâlniri aproape publice”, a spus acesta.

Murad a susţinut că nu a cerut nicio funcţie într-un viitor Executiv, ci a pus pe masă doar nevoia unui proiect de ţară.

„A fost prima dată când am participat şi am pus pe masă lucruri clare: un proiect de ţară. Am fost întrebat dacă sunt interesat de ceva anume şi am spus că nu sunt interesat de absolut nimic. Eu am fost invitat la o discuţie constructivă”, a mai declarat deputatul AUR, Mohammad Murad.Tomac neagă că l-ar fi invitat pe deputatul AUR.

Cum răspunde Eugen Tomac

Consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, Eugen Tomac, respinge acuzațiile lansate de liderul AUR, George Simion, potrivit cărora ar fi încercat, împreună cu Adrian Veștea, să obțină voturile unor parlamentari ai partidului pentru învestirea Guvernului Veștea.

Tomac a declarat pentru stiripe surse că nu el a inițiat contactele cu reprezentanții AUR și că toate întrevederile avute în ultimele două luni cu parlamentari ai formațiunii conduse de Simion s-au desfășurat la solicitarea acestora.

„Nu am sunat niciodată vreun membru AUR să îi solicit să mă susțină în activitățile mele politice și nu am solicitat niciodată vreo întâlnire vreunui parlamentar AUR. Am avut întrevederi în ultimele două luni cu parlamentari AUR, la solicitarea lor, pentru a avea un schimb de opinii cu privire la situația politică. Face parte din cultura dialogului politic cu toți cei care reprezintă cetățenii. Am avut asemenea întâlniri cu cel puțin cinci parlamentari AUR, la solicitarea lor”, a declarat Eugen Tomac.

„Eu nu l-am sunat pe domnul Murad să vină să se întâlnească, eu sunt un om politic responsabil şi când cineva mă invită, dau curs invitaţiei. Nu a fost cazul acum! Nu ştiu dacă Veştea l-a sunat!”, a spus Eugen Tomac.