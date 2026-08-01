Fitch menține România în categoria recomandată investitorilor, dar avertizează: noul guvern este o mare necunoscută

Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a decis să mențină ratingul suveran al României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, însă păstrează perspectiva negativă și avertizează că instabilitatea politică reprezintă unul dintre principalele riscuri pentru economia țării.

Potrivit raportului publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă, România rămâne fără guvern după prăbușirea coaliției de guvernare, iar formarea unui nou Executiv este marcată de incertitudini majore.

„România a rămas fără guvern în urma prăbușirii coaliției cvadripartite în mai 2026, după 10 luni de mandat. În opinia Fitch, acest lucru a deschis o perioadă potențial extinsă de riscuri politice și de guvernare, momentul, componența și stabilitatea unui nou guvern fiind extrem de incerte, pe fondul diviziunilor profunde dintre foștii parteneri de coaliție”, arată agenția.

România evită, pentru moment, retrogradarea la categoria „junk”

Decizia Fitch era așteptată de piețele financiare, după ce în ultimele săptămâni s-a discutat intens despre posibilitatea ca România să fie retrogradată în categoria „junk”, nerecomandată investițiilor.

Prin menținerea calificativului BBB-, România rămâne în categoria statelor considerate sigure pentru investitori, însă la limita inferioară a acesteia. O eventuală retrogradare cu o singură treaptă ar plasa țara în categoria investițiilor speculative, ceea ce ar duce la costuri mai mari de finanțare pentru stat și economie.

Fitch: Deficitul scade, dar rămâne printre cele mai mari din categoria BBB

Agenția estimează că deficitul bugetar va ajunge la 5,9% din PIB în 2026, sub ținta de 6% asumată de autorități și mult sub nivelul de 9,3% înregistrat în 2024.

Potrivit Fitch, rezultatul este susținut de creșterea veniturilor, inclusiv după majorarea TVA, și de controlul cheltuielilor publice.

Totuși, agenția avertizează că ajustarea fiscală va încetini după 2026, în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 2028 și al incertitudinii politice.

Datoria publică și inflația rămân motive de îngrijorare

Fitch estimează că datoria publică va continua să crească și va ajunge la 64,5% din PIB până în 2028, peste media statelor cu același calificativ.

În același timp, inflația este prognozată la 7,6% în 2026, urmând să scadă treptat spre 3,8% în 2028, în timp ce economia României este estimată să se contracte cu 0,6% în acest an, înainte de o revenire graduală.

Ce ar putea duce la retrogradarea României

Fitch arată că ratingul ar putea fi coborât dacă autoritățile nu vor continua consolidarea fiscală sau dacă blocajul politic va împiedica adoptarea măsurilor necesare.

Printre riscurile identificate se numără:

neimplementarea măsurilor de reducere a deficitului;

instabilitatea politică prelungită;

deteriorarea finanțării externe și a stabilității macroeconomice;

creșterea persistentă a datoriei publice și a deficitului de cont curent.

Ce ar putea îmbunătăți perspectiva

Pe de altă parte, agenția ar putea reveni la o perspectivă stabilă dacă România va demonstra că poate reduce constant deficitul și stabiliza datoria publică, în paralel cu diminuarea dependenței de finanțarea externă.

„Ratingurile României sunt susținute de apartenența la UE și de intrările de capital aferente (...). Aceste puncte forte sunt însă contrabalansate de deficitul fiscal și de cont curent ridicate, creșterea datoriei publice, inflația persistentă și politica internă din ce în ce mai fragmentată și polarizată”, se arată în raportul Fitch.

Raportul face parte din evaluarea periodică a agenției și vine într-un moment în care stabilitatea politică și evoluția finanțelor publice sunt urmărite atent de investitori și de celelalte mari agenții de rating, S&P și Moody's.