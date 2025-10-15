Parlamentul a dat undă verde: hotărârile judecătorești vor fi redactate mai rapid

Un proiect adoptat de Parlament schimbă modul în care sunt redactate hotărârile judecătorești. „Proiectul ajută și la debirocratizare, lăsând mai mult timp magistraților să se aplece asupra cauzei și a soluției”, explică inițiatoarea.

„Hotărârile judecătorești vor putea fi redactate într-un timp mai scurt și vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor și stabilirea soluției corecte. Toate acestea după ce Parlamentul a adoptat modificarea Codului de procedură civilă inițiată de deputata USR Oana Murariu. Pentru ca măsura să se aplice mai este nevoie doar ca legea să fie promulgată de președinte”, anunță USR.

Potrivit inițiatoarei, hotărârile vor fi schimbate în totalitate:

„Proiectul adoptat astăzi, susținut și de Consiliul Superior al Magistraturii, simplifică modalitatea în care este redactată hotărârea judecătorească. Se va pune accent pe aspectele esențiale și nu vom mai avea hotărâri de zeci de pagini cu reluarea a ceea ce au susținut părțile și, undeva la final, într-o pagină, ce a reținut instanța, pentru ce argumente și soluția”, declară deputata USR Oana Murariu.

Inițiativa adoptată de Parlament prevede eliminarea din cuprinsul hotărârii judecătorești a unui element existent deja la dosar și cunoscut de către părți – susținerile lor redate efectiv.

În hotărârea judecătorească se vor regăsi în continuare expunerea faptelor reținute de instanță pe baza probelor administrate, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se și motivele și explicațiile privind admiterea sau respingerea.

„Proiectul ajută și la debirocratizare, lăsând mai mult timp magistraților să se aplece asupra cauzei și a soluției, astfel încât să rezulte o soluție corectă, prin care să se facă dreptate părților implicate în proces. Nu inventăm nicidecum roata. State ale căror sisteme judiciare le admirăm – Danemarca, Belgia, Letonia sau Portugalia – au adoptat de mult timp această modalitate de prezentare a hotărârii judecătorești. Mă bucur că, iată, a venit momentul României”, adaugă deputata USR Oana Murariu.

Deputata USR Oana Murariu a inițiat și legile prin care hotărârile judecătorești sunt comunicate pe e-mail (Legea 192/2022), iar experții judiciari sunt desemnați digital și în funcție de gradul lor de încărcare, o altă măsură ce contribuie la scurtarea duratei proceselor (Legea 139/2024).