Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
Proiectul Primăriei Arad de a acoperi stațiile de transport cu plante a fost sabotat. Analizele confirmă intervenţia unei „mâini criminale” care a otrăvit vegetaţia

Publicat:

Proiectul Primăriei Arad de a acoperi stațiile de transport în comun cu plante a fost sabotat. Analizele efectuate la un laborator din Praga au confirmat otrăvirea deliberată a vegetației de pe stația-pilot.

Plantele de pe acoperişul staţiei-pilot au fost otrăvite. FOTO: Tele9TV
Plantele de pe acoperişul staţiei-pilot au fost otrăvite. FOTO: Tele9TV

În 2024, Primăria Arad a demarat un proiect-pilot prin care stațiile de autobuz și tramvai urmau să fie acoperite cu plante care se hrănesc cu umezeala din aer, fără a necesita irigare. Scopul era reducerea efectului de seră resimțit de călători în zilele călduroase și testarea viabilității implementării acestor acoperișuri verzi la aproximativ 300 de stații din oraș, potrivit Agerpre.

Prima staţie, cea pilot, a fost amenajată în Parcul Reconcilierii, pe cheltuiala companiei care a propus proiectul.

Din păcate, însă, în luna iunie 2025, arădenii au observat că stratul verde de pe stația-pilot s-a uscat complet și au început să comenteze pe rețelele de socializare, prezentând situația ca un eșec al administrației și un exemplu de bani publici irosiți.

Analizele și concluziile privind sabotajul

Reprezentanții companiei care a implementat proiectul au explicat faptul  că vegetația folosită, specia Sedum, se restrânge temporar în perioade de secetă, dar nu moare complet, astfel că dispariția totală a plantelor a ridicat suspiciunea unui act deliberat.

În august 2025, după ce s-a constatat uscarea completă a vegetației, Primăria Arad a amânat extinderea proiectului până la clarificarea situației. În acelaşi timp, a fost prelevate probe din sol şi plante și trimise pentru analize la un laborator de mediu din Praga,

Rezultatele au confirmat că plantele au fost distruse de un amestec de erbicid și o substanță chimică cu efect oxidativ și deshidratant.

 „Durabilitatea și rezistența acoperișurilor verzi cu structură similară în alte orașe, coroborată cu comportamentul speciei Sedum de a-și arunca frunzele și de a se retrage în colonii distincte în caz de secetă prelungită, respectiv prezența metaboliților de glifosat, întăresc concluzia că distrugerea vegetației acoperișului verde al stației de autobuz a fost un act de sabotaj”, au transmis administratorii companiei într-un comunicat pentru Agerpres.

„Regretăm că unii recurg la acțiuni antisociale pentru a discredita proiecte menite să îmbunătățească mediul urban”, au mai spus ei.

Totodată, aceştia au mai semnalat un aspect îngrijorător, şi anume că cel sau cei care au sabotat proiectul au cunoştinţe de horticultură.

„Un lucru deosebit de grav este că metoda folosită pentru distrugerea vegetației a fost concepută de o persoană care dispune de cunoștințe în domeniul horticulturii, ceea ce indică faptul că este vorba de un act premeditat”, au punctat reprezentanții companiei.

Potrivit aceleiaşi surse, incidentul de la Arad este unul izolat, reprezentanții firmei precizând că au amenajat în România peste 100 de astfel de staţii, în Târgu Mureș și Cluj Napoca, și nu au existat probleme în ultimii ani, în ciuda perioadelor prelungite de secetă.

Stația-pilot din Arad a fost refăcută pe cheltuiala companiei, care vrea să di’ovedească în continuare, viabilitatea acestui proiect, şi pentru prevenirea altor incidente, va fi monitorizată video pe viitor.

Arad

