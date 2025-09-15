Parlamentarii au ținut un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk, la inițiativa AUR. Președinta PE a refuzat propunerea

Un moment de reculegere în memoria activistului conservator Charlie Kirk, împușcat mortal în cadrul unui eveniment public la Utah Valley University, a avut loc în Parlamentul României luni, 15 septembrie.

„Vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, un luptător pentru adevăr şi libertate, ucis pentru curajul său. Prin acest gen simplu, dar profund, arătăm că România nu se aliniază extremiştilor neo-maxişti şi nu tolerează tăcerea complice în faţa crimei. Vă rog să onoraţi această memorie”, a spus senatorul AUR Ștefan Geamănu la începutul ședinței din Senat, potrivit Agerpres.

Și deputaţii au ţinut un moment de reculegere, luni, în plenul forului legislativ, propus de deputata AUR Gianina Şerban, care este vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

„Stimaţi colegi, vă rog să ţinem un moment de reculegere pentru Charlie Kirk, cel care a fost o voce care a luptat pentru dreptul la liberă exprimare", a spus Şerban.

După momentul de reculegere, liderul grupului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, i-a cerut Gianinei Şerban ca atunci când mai vrea să facă astfel de propuneri să anunţe înainte Biroul permanent, pentru că aşa prevede Codul de conduită.

„Am înţeles, doamna vicepreşedinte, demersul dumneavoastră. Vă solicit în mod ferm ca de acum înainte să respectaţi Codul de conduită şi să aduceţi la cunoştinţa Biroului permanent înainte de a propune astfel de chestiuni, pentru că asta este procedura aprobată de noi în Parlament", a afirmat Andronache.

O astfel de inițiativă a fost lansată și în cadrul Parlamentului European, de către eurodeputatul suedez Charlie Weimers (grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - ECR).

Potrivit corespondenței electronice consultate de Politico, Weimers a propus ca Parlamentul să marcheze acest moment tragic cu un minut de reculegere „pentru a afirma că libertatea de exprimare nu poate fi redusă la tăcere prin violență”.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat inițiativa, invocând regulile instituției. Potrivit purtătorului său de cuvânt, minutele de reculegere pot fi anunțate doar la deschiderea sesiunii plenare — care începuse încă de luni.

Oficialul a adăugat că, dacă un grup politic va formula o cerere formală, aceasta poate fi analizată pentru sesiunea din octombrie.

În schimb, eurodeputatul Weimers a primit dreptul de a lua cuvântul la începutul ședinței de vot de joi, într-un punct de procedură. În timpul intervenției sale, el a încercat să cedeze restul timpului pentru un moment de tăcere în plen, însă a fost întrerupt de vicepreședinta Parlamentului, Katarina Barley (grupul Socialiștilor și Democraților).

„Am discutat deja acest subiect. Știți că președinta a refuzat cererea de a ține un minut de reculegere,” a transmis Barley de la pupitru, ceea ce a stârnit proteste vocale și bătăi în pupitru din partea eurodeputaților de dreapta.

Intervenția vicepreședintei a fost, în schimb, întâmpinată cu aplauze de grupurile de centru și stânga.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, un susţinător proeminent al preşedintelui american Donald Trump, a fost împuşcat în gât, săptămâna trecută, în timp ce vorbea la un eveniment în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem şi a murit ulterior din cauza rănilor.

Funcţionarii de stat au descris cazul drept un asasinat politic şi au spus că vor solicita pedeapsa capitală.