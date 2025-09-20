„A refuzat turnarea ceaiului”: Reacția lui Călin Georgescu la întâlnirea conspirativă cu Potra și Sechila

Fostul candidat extremist Călin Georgescu a organizat și controlat întâlnirea conspirativă de la Ciolpani, care a avut loc pe 7 decembrie 2024 și la care au participat Horațiu Potra și Eugen Sechila.

Întâlnirea conspirativă a avut loc la o zi după anularea alegerilor prezidențiale, iar procurorii arată că Potra și Georgescu au pus în discuție un plan prin care persoane cu pregătire militară sau capacități operative specific să desfășoare acțiuni de protest violente, pentru data de 8 decembrie 2024.

Potrivit rechizitorului, un episod a fost relatat de una dintre angajate, căruia Călin Georgescu i-a cerut să iasă din cameră.

„Tot sub aspectul comportamentului adoptat, martora a mai declarat și faptul că, în momentul în care a adus ceaiul, Georgescu Călin nu a lăsat-o să toarne în pahare și i-a făcut semn cu mâna că nu are nevoie de servire din partea sa. În continuare, martora a întrebat dacă este nevoie să mai bage lemne în sobă în timp ce aceștia se aflau la masă, însă Georgescu Călin i-a făcut semn că nu este nevoie și că poate să plece. Astfel, martora arată că a înțeles clar că era vorba despre o discuție confidențială și nu doar că nu doreau să fie auziți, ci nici să fie deranjați, atmosfera fiind una extrem de încărcată”, au scris procurorii în rechizitoriul consultat de Libertatea.

Potrivit sursei citate, martora prezentă la întâlnirea de la Ciolpani a descris o atmosferă tensionată, condusă strict de către Georgescu, care i-a convocat pe toți participanții.

„În momentul în care martora D. A. a intrat în încăpere, discuțiile au fost întrerupte brusc, ceea ce indică o preocupare de a ascunde conținutul conversației. Refuzul lui Georgescu Călin de a permite turnarea ceaiului sau intervenția gazdei în orice fel arată nu doar faptul că întâlnirea avea un caracter confidențial, iar orice prezență neautorizată putea fi considerată un risc, ci și caracterul apăsător al atmosferei și starea de surescitare vădită a inculpatului Georgescu Călin, al cărui singur scop, din perspectiva prezenței sale în acel loc, era agrearea direcțiilor de acțiune viitoare”, mai scrie în rechizitoriul procurorilor.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi plănuit destabilizarea României, cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după anularea primului scrutin prezidențial prin decizia CCR din 6 decembri