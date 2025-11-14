Soros: Personajul negativ al Europei Centrale și de Sud-Est

Premierul ungar Viktor Orbán a inventat campaniile împotriva miliardarului George Soros. Acum, parlamentul bulgar îl „anchetează” pe bărbatul de 95 de ani. Soros este demonizat și în alte țări. O privire de ansamblu.

Ideea îi aparținea de multă vreme „omului forte” și păpușarului din Bulgaria, oligarhul Deljan Peevski – aceea de a crea o comisie parlamentară de anchetă privind activitățile miliardarului american de pe bursă și filantropului George Soros, precum și ale fundațiilor sale Open Society (OSF) în Bulgaria. Însă, de mai multe ori în ultimii ani, a lipsit majoritatea necesară de voturi. Săptămâna trecută, aceasta a fost întrunită.

În curând, un organism al parlamentului bulgar numit „Comisia ad-hoc pentru verificarea activităților lui George și Alexander Soros și ale fundațiilor lor pe teritoriul Bulgariei” își va începe activitatea. Comisia trebuie să raporteze ce persoane și organizații au fost sprijinite de Soros tatăl și fiul și cine a primit bani de la OSF.

Consecințe juridice împotriva persoanelor și organizațiilor asociate cu Soros și fundațiile sale nu sunt planificate deocamdată. Totuși, parlamentul bulgar ar putea adopta la un moment dat măsuri după modelul „Legii împotriva agenților străini” din Rusia, din 2012 – o astfel de încercare a avut loc deja în februarie 2025, dar atunci nu s-a găsit majoritatea necesară pentru proiectul de lege.

Până atunci, totul rămâne la nivel de propagandă și un fel de „prigonire publică”: este vorba despre cine poate fi denigrat ca „Sorosoid” – termenul bulgar folosit ca insultă pentru toți cei care, real sau presupus, au legături cu filantropul liberal.

Inițiatorul proiectului, Deljan Peevski, este de 20 de ani una dintre cele mai controversate figuri din istoria postcomunistă a Bulgariei și simbolizează strânsa legătură dintre crima organizată și politica de rang înalt.





SUA și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva omului de afaceri și magnatului media și au confiscat o parte din averea sa din străinătate. Însă, în statul membru UE Bulgaria, Peevski continuă să aibă o influență decisivă asupra politicii. În dezbaterea privind comisia de anchetă din parlament, el a declarat: „A sosit timpul pentru bătălia decisivă. Lumea falsă a lui Soros și a Sorosoizilor trebuie distrusă.”

Țara de origine Ungaria

Ideea de a întoarce pur și simplu acuzațiile de corupție și criminalitate împotriva sa și de a-i eticheta pe cei care le formulează drept „agenți Soros” nu îi aparține lui Peevski. Ea s-a născut în Ungaria lui Viktor Orbán. Acolo, începând din 2013, mass-media apropiate de guvern au început pentru prima dată să listeze sistematic ce organizații civile independente și ce persoane critice față de guvern au primit bani de la OSF și în ce perioadă.

De la criza migrației din 2015, guvernul premierului Orbán a lansat pentru prima dată campanii de stat de amploare împotriva lui Soros, în care au fost folosite narațiuni de extremă dreapta și antisemite. În țara natală a lui George Soros, acest lucru are un gust deosebit de amar: miliardarul de pe bursă este de origine evreo-maghiară și a supraviețuit Holocaustului în adolescență, la Budapesta. Sub Orbán, i s-a reproșat că ar plănui un schimb de populație în Europa sau că ar fi întruchiparea capitalului financiar internațional lacom – adică evreiesc – care jefuiește statele naționale.

Campaniile anti-Soros elaborate ale lui Orbán și ale guvernului său au culminat cu mai multe legi, printre care așa-numitul „pachet Stop Soros” din 2018, prin care persoanele critice față de Orbán și organizațiile independente trebuiau să fie epuizate financiar și reduse la tăcere. Ulterior, aceste măsuri au fost declarate fără excepție ilegale de către Curtea Europeană de Justiție. Totuși, efectul lor propagandistic s-a produs.





În Ungaria, Soros pare însă să se fi uzat ca „dușman public”. În locul miliardarului de pe bursă a apărut între timp Ucraina – noul „bastion al răului” în propaganda lui Orbán. Totuși, campaniile anti-Soros din Ungaria continuă să servească drept model în aproape toate țările din Europa Centrală și de Sud-Est.

Macedonia

Una dintre primele țări din Europa de Sud-Est care a preluat o campanie anti-Soros după modelul ungar a fost Macedonia (din februarie 2019, Macedonia de Nord). La începutul anului 2017, acolo a fost fondată mișcarea „Stop-Operation-Soros”, ai cărei reprezentanți erau apropiați de partidul guvernamental naționalist VMRO-DPMNE și de omul forte al Macedoniei de atunci, Nikola Gruevski.

Gruevski fusese nevoit să renunțe la funcție în anul precedent, sub presiunea unei ample mișcări civice pentru reformă și împotriva corupției. El i-a acuzat pe protestatarii împotriva regimului său că ar fi „manipulați de Soros”.

Polonia

Și în Polonia, partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la guvernare între 2015 și 2023, a copiat campaniile anti-Soros ale lui Viktor Orbán. În anii 2017/18, PiS a desfășurat campanii împotriva „organizațiilor neguvernamentale criminale”, care ar fi „controlate din exterior de Soros și de Rusia”, ignorând contradicția că Soros fusese deja demonizat și în Rusia.

În campaniile electorale din 2019 și 2023, narațiunile anti-Soros ale PiS și ale altor partide naționaliste de dreapta au jucat, de asemenea, un rol important. „Rețeaua Soros”, adică organizațiile civice și mass-media „cumpărate de Soros”, ar amenința națiunea poloneză și ar destabiliza societatea.





Și noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, ales în iunie 2025, a recurs la narațiunea Soros. De exemplu, în campania electorală, l-a acuzat pe adversarul său, Rafal Trzaskowski, că ar fi „plătit de fundații germane și de Soros” și s-a prezentat pe sine drept „gardianul securității Poloniei”.

Serbia

În Serbia, președintele Aleksandar Vučić, reprezentanți ai partidului său de guvernământ, Partidul Progresist Sârb (SNS), și mass-media apropiate de guvern susțin de ani de zile că ONG-urile independente, persoanele critice față de guvern și mișcările civice de protest sunt „agenți străini” și „finanțate de Soros”.

În cadrul protestelor actuale, care durează de un an împotriva regimului său, Vučić nu vorbește explicit despre Soros ca despre un orchestrator, dar vede „servicii secrete străine” și „fonduri din străinătate” drept finanțatori ai „revoluției colorate”.

În mass-media fidele lui Vučić, precum tabloidul Informer, apar însă frecvent titluri precum: „Secretul jocului lui Soros! Mâna sângeroasă din Albania vine la Belgrad: Protestele din Serbia sunt doar începutul destabilizării Balcanilor”.

Slovacia

În Slovacia, premierul Robert Fico, care și-a început al patrulea mandat în octombrie 2023, s-a inspirat din legislația din țara vecină, Ungaria. Din iunie 2025 este în vigoare o lege inițiată de guvernul său care obligă organizațiile neguvernamentale să prezinte rapoarte detaliate de „transparență”. Înainte de această inițiativă legislativă, Fico și reprezentanți ai guvernului și ai partidului său, Direcția-Social-Democrația (SMER-SD), au acuzat în repetate rânduri Soros și „agenții străini” de influență în Slovacia.





Fico însuși a acuzat mișcarea de protest care, în 2018, a dus printre altele la demisia sa, că ar fi „finanțată de rețeaua Soros”. Ca justificare pentru „legea transparenței” în vigoare din iunie, el a declarat: „Toți slovacii trebuie să știe cântecul cui îl cântă fiecare ONG”.

Și în țări precum Cehia, România, Croația și Muntenegru au existat în trecut campanii ale politicienilor național-populiști împotriva lui Soros și a rețelei sale. Totuși, legi anti-ONG precum cele din Ungaria sau Slovacia nu au fost adoptate acolo.

Cazul special al Albaniei

Un caz special al narațiunilor anti-Soros din Europa Centrală și de Sud-Est este de multă vreme Albania. Acolo nu guvernul le folosește, ci opoziția – ca formă de critică la adresa premierului Edi Rama, aflat în funcție din 2013 și care recurge adesea la metode de guvernare autoritare.

Partidul Democrat (PD), opoziția național-conservatoare, îl acuză pe Rama că este un „far al sorosismului”. George Soros și fiul său, Alexander, ar fi pus în aplicare împreună cu Rama, din 2013, un plan secret pentru a rămâne pe termen lung la putere în Albania prin reforme judiciare, constituționale și electorale.

