Olguța Vasilescu revine asupra declarației privind demisia lui Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților: „Decizie constituțională, ce să faci?”

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a declarat joi că nu a cerut demisia lui Sorin Grindeanu din funcția de președinte al Camerei Deputaților, precizând că afirmațiile apărute în spațiul public reprezintă o interpretare eronată a poziției sale.

Lia Olguța Vasilescu a susținut că declarația sa a fost scoasă din context și a explicat că, în cazul ruperii coaliției de guvernare, toate funcțiile deținute în baza acesteia ar trebui pierdute, inclusiv cea ocupată de Sorin Grindeanu.

”De două zile, observ că toată propaganda rezist rostogolește în buclă știrea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților. Știu că ar fi frumos ca partidulețul care a ieșit pe locul 4 în alegeri să vrea să dețină funcția de președinte al Camerei, în locul partidului care a câștigat alegerile parlamentare și are cel mai mare număr de parlamentari, dar nu vreți, totuși, să vedem și declarația mea exactă, nu texte convenabile vouă? Eu am declarat textual: "Dacă se denunță coaliția, TOATE FUNCȚIILE SE PIERD. TOATE. ABSOLUT TOATE. Domnul Grindeanu a spus că nu se ține de scaunul de la Camera Deputaților și că în momentul în care coaliția nu mai există poate să își dea demisia". Toate înseamnă TOATE (premier, miniștri, secretari de stat, prefecți, președintele Senatului, Camerei, șefii de agenții etc). Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi...Ca să nu mai spun că, în afara faptului că sunt vreo 200 de demisii așteptate, Camera Deputaților e SINGURA care nu își poate schimba președintele decât la cererea partidului din care face parte acesta. Decizie constituțională, ce să faci? ”, a scris Lia Olguța Vasilescu într-un mesaj pe Facebook.

Primarul PSD al Craiovei a declarat marți seară că, în scenariul în care PSD iese de la guvernare, social-democraţii vor renunţa la toate funcţiile pe care le-au obţinut în baza protocolului Coaliţiei, inclusiv la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor, deţinută de Sorin Grindeanu.

Olguţa Vasilescu a declarat la România Tv că în momentul în care „se denunţă coaliţia, automat toate funcţiile se pierd care sunt luate pe coaliţie, toate absolut”. „Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”, a subliniat ea.