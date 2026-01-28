search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
Publicat:

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce l-a acuzat anterior că a lăsat mii de oameni și compania Ford fără căldură prin refuzul de a finanța reparațiile necesare la Electrocentrale Craiova.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu FOTO Arhivă
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu FOTO Arhivă

„După ultimele declarații ale lui Ilie Bolojan este clar că nu mai putem aștepta să dezvoltăm o nouă capacitate de producție care ar dura încă doi ani, pentru că Electrocentrale nu mai pot aștepta atât, neprimind bani nici măcar pentru iarna aceasta, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată”, a transmis Olguța Vasilescu, printr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Ea a anunțat public că Guvernul nu va aloca fonduri pentru Electrocentrale Craiova, deși municipalitatea a solicitat sprijin financiar pentru menținerea funcționării sistemului de termoficare.

„Al doilea memorandum depus de ministrul Energiei pentru achiziționarea de CAF-uri astfel încât societatea să mai poată rezista o perioadă a fost avizat negativ”, a spus Olguța Vasilescu.

Ea a lansat un nou atac asupra premierului Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că are nevoie de „un desen de unde poate observa mai bine că Primăria Craiova nu face parte” din acționariatul Electrocentrale Craiova.

„A cui este de fapt Electrocentrale Craiova, dacă dai un singur search pe Google afli, sau dacă citești ca prim-ministru informările de la Ministerul Energiei. Reții de aici că statul român deține 77,15% prin Ministerul Energiei, Fondul Proprietatea deține 21,55%, Electrocentrale Grup SA 0,84%, iar Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor SA 0,44%.

Cred că pentru domnul Bolojan e necesar și un desen de unde poate observa mai bine că Primăria Craiova nu face parte din acest acționariat și că proprietatea e a Guvernului, indiferent cum îl cheamă pe el”, a adăugat Olguța Vasilescu.

Edilul Craiovei a precizat, totodată, că Ministerul Energiei a semnat în 2023 un contract de finanțare pentru dezvoltarea unei noi capacități de producție de energie electrică și termică pe gaze naturale, de 296 mgw.

„După cum se poate observa, contractul a fost semnat de ministrul Energiei de atunci și de directorul Electrocentrale de atunci. Valoarea contractului era de 1,5 miliarde de lei, din care valoarea neeligibilă era de 592 milioane lei, sumă care fi trebuit asigurată de Guvernul României. Unde este primăria în acest contract? Nicăieri, pentru că nu avea nicio calitate. Nu avea primăria cum să piardă un proiect european, cum s-a întâmplat în cazul Electrocentrale, sau să cheltuiască fonduri europene pe beculețe, fiindcă acest contract a fost gestionat doar de Guvernul României prin minister și compania sa”, a mai spus Olguța Vasilescu.

Sursa: Facebook / Lia Olguța Vasilescu

Anterior, Olguța Vasilescu a lansat un atac dur la premierul Ilie Bolojan, în timpul unei conferințe de presă, acuzându-l că, prin refuzul de a finanța reparațiile necesare la Electrocentrale Craiova a lăsat mii de oameni și compania Ford fără căldură. Edilul a ținut să puncteze faptul că primăria nu poate interveni deoarece nu poate investi legal bani într-o societate care aparține Guvernului. De asemenea, Lia Olguța Vasilescu susține că situația de la Electrocentrale Craiova este tot din vina statului, pentru că statul a obligat companiile care produceau energie pe cărbune să plătească certificate de carbon la sume exorbitante, pe care nu şi le-au permis.

Ulterior, premierul Ilie Bolojan a respins acuzațiile Liei Olguța Vasilescu și a afirmat că municipiul a beneficiat de finanțări consistente, însă fără ca proiectele să fie duse la capăt.

„Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocate pentru CET 168 de milioane de euro timp de patru ani de zile și nu s-au făcut lucrările acolo? Bolojan a numit oamenii în Consiliul de Administrație sau am avut o responsabilitate directă pe tema asta? Eu sunt de vină că anul trecut am mai luat un împrumut de 70 de milioane de euro de la EximBank, pe care nu-l vor mai rambursa niciodată, tot de la statul român, pentru care, în afară de a plăti certificate de CO2 sau alte lucruri, nu au investit acolo? Adică, haideți să discutăm foarte deschis lucrurile”, a spus premierul

