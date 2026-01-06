search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Electrocentrale Craiova are probleme serioase de funcţionare. Olguţa Vasilescu: Se fac eforturi disperate să trecem iarna

0
0
Publicat:

Producătorul de energie termică Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare şi se fac eforturi disperate pentru a se putea trece de iarna aceasta, a afirmat primarul Craiovei, Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei Olguța Vasilescu
Primarul Olguța Vasilescu spune că Electrocentrale Craiova are mari probleme. Foto arhivă

Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparaţii. Electrocentrale Craiova s-a desprins din CEO Oltenia, societate cu sediul la Târgu Jiu şi care, cel puţin în ultimii 10 ani înainte de desprindere, nu a făcut nicio investiţie care să scadă poluarea sau să ducă la funcţionarea în parametrii normali a instalaţiilor vechi de 50 de ani. (...) Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta, iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producţie, pentru care a făcut deja toate demersurile legale necesare, fiindcă acolo unde Guvernul nu e interesat de propriile societăţi, trebuia să găsim noi altă soluţie", scrie Vasilescu, marţi, pe Facebook, după ce oraşul a rămas fără căldură din cauza unei avarii la ambele grupuri energetice.

Electrocentrale Craiova, aflată în subordinea Ministerului Energiei, a intrat anul trecut în insolvenţă.

Ministrul Energiei a solicitat prin memorandum, în vara anului 2025, un ajutor de 350 milioane lei, ca să se plătească din datoriile societăţii, datorii făcute tot la stat, pentru certificatele de CO2, şi ca să se poată face reparaţiile necesare iernii. Doar că premierul Bolojan s-a opus alocării acestei sume. De ce? Întrebaţi-l! Astfel că nu s-au putut face reparaţii capitale la cele două grupuri energetice. De la începutul iernii, cade câte un grup şi intră în reparaţii, atât cât se poate, efectuate cu angajaţii proprii, iar producţia trece pe celălalt grup. Care rezistă o zi sau două şi după ce cade şi el, se trece pe celălalt reparat. Iarna aceasta au fost două situaţii când s-au stricat ambele şi s-a întrerupt o perioadă mai lungă de câteva ore", susţine primarul Craiovei.

Olguţa Vasilescu afirmă că municipalitatea a început demersurile pentru a construi o centrală proprie.

Dacă vă întrebaţi ce face primăria... În primul rând, vrea să nu mai fie Craiova captivă la o societate care e în insolvenţă. Motiv pentru care a achiziţionat un teren în spatele Electrocentrale ca să se poată folosi de utilităţile din curtea acesteia, face un PUZ ca să poată construi o nouă centrală, a depus toată documentaţia necesară la TransElectrica pentru ATR ca să poată produce energie şi aşteaptă avizul, a întocmit documentaţia pentru licitaţie, care ar fi fost urcată până acum în SICAP, dacă ANAP nu ar fi selectat procedura pentru verificări. Că aşa e în România! Când ai o situaţie de urgenţă, mai vine o instituţie să pună frână! Cert este că anul acesta, iarna aceasta, suntem în continuare nevoiţi să lucrăm cu Electrocentrale Craiova şi să ne rugăm să reziste măcar un grup din cele două. Toţi politicienii pe care îi vedeţi că înjură Primăria zilele astea ştiu că Primăria nu e responsabilă şi sunt aceiaşi care au votat împotriva achiziţiei de teren şi a tuturor paşilor pe care i-am făcut în Consiliul Local ca să dezvoltăm o nouă capacitate de producţie", spune Olguţa Vasilescu.

Citește și: O nouă centrală pe gaz va fi construită prin PNRR. Cât va costa și când ar putea fi pusă în funcțiune

Primăria a vrut să cumpere activele care țin de termoficare

Primăria Craiova a trimis în iulie 2025 o scrisoare de intenţie pentru cumpărarea de la Electrocentrale a activelor necesare producerii agentului termic: terenurile, construcţiile şi instalaţiile tehnologice aferente sistemului de transport al agentului termic deţinute în prezent de societate.

În urmă cu un an, actuala conducere a Electrocentrale Craiova a desfiinţat postul de director de producţie, iar tablotierii - operatorii din camera de comandă (cazan şi turbină) - au demisionat în masă.

Directorul general al Electrocentrale Craiova, Lorena Voican, a declarat atunci că s-a făcut o modificare în organigramă ca urmare a ordonanţei şi a adresei ministerului de reorganizare la nivel de societate.

Insolvență la Electrocentrale Craiova

Electrocentrale Craiova era pe pierdere, ca de altfel toate termocentralele pe cărbune, pentru că peste 50% din costuri merg către certificatele de CO2, iar Complexul Energetic Oltenia era pe plus fiindcă a primit ajutor de stat de peste un miliard de euro în trei ani. Electrocentrale Craiova SA a intrat oficial în procedura generală de insolvenţă. Decizia a fost luată de Tribunalul Dolj, care a admis cererea formulată de societate. Următorul termen de judecată a fost stabilit în luna martie 2026.

Electrocentrale Craiova S.A. s-a înființat în data de 30 septembrie 2022, în urma unei externalizări a activității de producere a energiei din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CE Oltenia). Divizarea a fost parte a unui plan de restructurare și decarbonizare, menit să eficientizeze activitatea termocentralei și să faciliteze atragerea de fonduri europene (ex. PNRR) pentru modernizare. La momentul separării, societatea a preluat activele termocentralei și infrastructura operațională, personalul aferent și o parte semnificativă din datorii rezultate din operațiunile istorice ale CET.

Electrocentrale Craiova produce energie electrică pentru sistemul energetic național și energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire al municipiului Craiova. Societatea asigură încălzire și apă caldă pentru peste 46.000 de apartamente, instituții publice, școli, spitale, agenți economici și abur tehnologic pentru uzina Ford Otosan.

Societatea funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei ca entitate de stat și joacă un rol strategic în sistemul energetic și de termoficare al regiunii.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
digi24.ro
image
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Rugăciune puternică de Bobotează. Îndeplinește cele mai profunde dorințe dacă o rostim
gandul.ro
image
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
mediafax.ro
image
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în cabinetul lui din Călărași. S-a deschis dosar penal de moarte suspectă
antena3.ro
image
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Verificarea RCA online în 2026: cum afli rapid dacă o mașină are polița valabilă
playtech.ro
image
Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
wowbiz.ro
image
Se ÎNCHID școlile! Autoritățile din aceste zone au decis să pună lacătul pe ușă! Ninsori abundente, stratul de zăpadă ajunge la 30 cm, şi ger de crapă pietrele
romaniatv.net
image
Atenție, un nou tip de escrocherie în România! ”Curierul fantomă” te curăță de bani
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
click.ro
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor

OK! Magazine

image
2026 se va simți ca o doză triplă de espresso! Catapultați în altă realitate, trăim vremuri ca în 1989

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare