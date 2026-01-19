search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Olguţa Vasilescu îl acuză pe Bolojan de eventuala ieşire a PSD de la guvernare. „În fiecare zi ne dă motive”

0
0
Publicat:

Olguța Vasilescu afirmă că tensiunile cu premierul Ilie Bolojan au ajuns într-un punct critic, astfel încât PSD analizează o eventuală retragere de la guvernare, şi a avertizat că aceasta ar duce în mod clar la căderea guvernului.

Olguţa Vasilescu, acuzaţii la adresa lui Ilie Bolojan. FOTO: arhivă
Olguţa Vasilescu, acuzaţii la adresa lui Ilie Bolojan. FOTO: arhivă

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și lider al PSD Dolj, a transmis luni, 19 ianuarie, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că tensiunile dintre PSD și premierul Ilie Bolojan au ajuns într-un punct critic, lăsând să se înţeleagă că partidul nu-l mai dorește în fruntea guvernului.

„În fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă”, a afirmat Olguţa Vasilescu, subliniind că această situaţie riscă să ducă la retragerea PSD din guvern.

„Noi suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă mai rămânem sau nu la guvernare și pare că în fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă. Pentru că și acest lucru care se întâmplă la Craiova, eu îl consider un fel de sabotaj și asta pentru că până acum nu s-a întâmplat așa ceva, ca vreun ministru al Energiei – că a fost dl Burduja care a sprijinit această companie, care era a Guvernului… Faptul că pentru alte programe s-au găsit bani și pentru Craiova nu, eu încep să o iau personal. (…)

Nu cred că va fi nevoie să depunem o moțiune de cenzură, cred că ne retragem pur și simplu din Guvern. Și în niciun caz, dacă se așteaptă cineva, că vom susține guvernul dreptei, din parlament, în opoziție”, a declarat Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a ţinut să sublinieze că retragerea PSD din guvern ar avea efecte imediate asupra structurii politice și guvernamentale, întrucât schimbarea configurației coaliției ar putea conduce la căderea efectivă a Guvernului Bolojan.

Întrebată despre posibile alianțe după o eventuală ieșire a PSD de la guvernare, Olguţa Vasilescu a precizat că, momentan, partidul nu ia în calcul niciun scenariu concret până la consultarea membrilor.

„Nu luăm în calcul deocamdată niciun fel de variantă, pentru că în momentul în care ieșim de la guvernare vom face atunci strategia. Deocamdată să vedem ce spun și colegii noștri de partid. Nu aș vrea să dau o direcție înainte de a fi consultați toți colegii noștri”, a explicat ea.

Declarațiile Olguței Vasilescu scot în evidență faptul că PSD nu mai vede posibilă colaborarea cu premierul Ilie Bolojan și că tensiunile din coaliție sunt suficient de serioase pentru a justifica o ieșire de la guvernare, transformând situația politică într-un punct critic de decizie pentru partid.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger
stirileprotv.ro
image
Accident feroviar grav în Spania. 39 de morți. Operațiuni de căutare și salvare în desfășurare. Mai mai multe persoane ar putea fi prinse sub vagoane
gandul.ro
image
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
mediafax.ro
image
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în România. Când face vizita medicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
libertatea.ro
image
Negociatorul lui Putin spune că alianța transatlantică s-a încheiat după amenințările lui Trump cu impunerea de tarife
digi24.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Președintele a decretat "zi liberă de la muncă şi plătită", oamenii au ieșit în stradă
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Adevărul despre spălarea cărnii de pui înainte de gătire: ce spun specialiștii, cum este mai bine să faci
playtech.ro
image
Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul român revenit în SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Nu se știe dacă sunt români în cazul accidentului feroviar din Spania. MAE s-a autosesizat. Președintele Nicușor prezintă condoleanțe
mediaflux.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa Eugenie rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”
okmagazine.ro
Chiftele cu carnati Sursa foto shutterstock 793486279 jpg
Chiftele din cârnați. N-o să-ţi vină să crezi ce bune sunt!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor