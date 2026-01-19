Olguţa Vasilescu îl acuză pe Bolojan de eventuala ieşire a PSD de la guvernare. „În fiecare zi ne dă motive”

Olguța Vasilescu afirmă că tensiunile cu premierul Ilie Bolojan au ajuns într-un punct critic, astfel încât PSD analizează o eventuală retragere de la guvernare, şi a avertizat că aceasta ar duce în mod clar la căderea guvernului.

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și lider al PSD Dolj, a transmis luni, 19 ianuarie, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că tensiunile dintre PSD și premierul Ilie Bolojan au ajuns într-un punct critic, lăsând să se înţeleagă că partidul nu-l mai dorește în fruntea guvernului.

„În fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă”, a afirmat Olguţa Vasilescu, subliniind că această situaţie riscă să ducă la retragerea PSD din guvern.

„Noi suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă mai rămânem sau nu la guvernare și pare că în fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă. Pentru că și acest lucru care se întâmplă la Craiova, eu îl consider un fel de sabotaj și asta pentru că până acum nu s-a întâmplat așa ceva, ca vreun ministru al Energiei – că a fost dl Burduja care a sprijinit această companie, care era a Guvernului… Faptul că pentru alte programe s-au găsit bani și pentru Craiova nu, eu încep să o iau personal. (…)

Nu cred că va fi nevoie să depunem o moțiune de cenzură, cred că ne retragem pur și simplu din Guvern. Și în niciun caz, dacă se așteaptă cineva, că vom susține guvernul dreptei, din parlament, în opoziție”, a declarat Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a ţinut să sublinieze că retragerea PSD din guvern ar avea efecte imediate asupra structurii politice și guvernamentale, întrucât schimbarea configurației coaliției ar putea conduce la căderea efectivă a Guvernului Bolojan.

Întrebată despre posibile alianțe după o eventuală ieșire a PSD de la guvernare, Olguţa Vasilescu a precizat că, momentan, partidul nu ia în calcul niciun scenariu concret până la consultarea membrilor.

„Nu luăm în calcul deocamdată niciun fel de variantă, pentru că în momentul în care ieșim de la guvernare vom face atunci strategia. Deocamdată să vedem ce spun și colegii noștri de partid. Nu aș vrea să dau o direcție înainte de a fi consultați toți colegii noștri”, a explicat ea.

Declarațiile Olguței Vasilescu scot în evidență faptul că PSD nu mai vede posibilă colaborarea cu premierul Ilie Bolojan și că tensiunile din coaliție sunt suficient de serioase pentru a justifica o ieșire de la guvernare, transformând situația politică într-un punct critic de decizie pentru partid.